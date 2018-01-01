Розпочалась реєстрація на благодійний «Забіг Миколаїв»*





Зареєструватися на забіг можна також за посиланням:



Під час реєстрації Ви отримаєте яскраву новорічну шапку та бороду, а ще реєстраційний номер, завдяки йому Ви зможете взяти участь у лотереї, можна виграти навушники для бігу, фітнес трекер та мультиварку.



За найоригінальніший образ ви можете виграти планшет від магазину «Фокстрот», що на 2 поверсі ТРЦ «ПортCity»! Не обмежуйте свою фантазію, адже це може бути не лише костюм Миколая!



16 грудня з 10 до 13 години триватиме реєстрація учасників на забіг, а о 13 години відбудеться офіційне відкриття благодійного забігу Миколаїв біля ТРЦ «ПортCity». На вболівальників та гостей чекають розваги та розіграші цінних призів, веселощі та святковий настрій від ТРЦ «ПортCity»!



«Поспішайте зареєструватися на благодійний забіг Миколаїв у ТРЦ «ПортCity»! Буде дуже весело!» – обіцяють у прес-службі ТРЦ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже сьогодні, з 12 до 17 години на 1 поверсі ТРЦ «ПортCity» триває реєстрація на благодійний забіг Миколаїв!Зареєструватися на забіг можна також за посиланням: https://athletic-events.com/events/523 Під час реєстрації Ви отримаєте яскраву новорічну шапку та бороду, а ще реєстраційний номер, завдяки йому Ви зможете взяти участь у лотереї, можна виграти навушники для бігу, фітнес трекер та мультиварку.За найоригінальніший образ ви можете виграти планшет від магазину «Фокстрот», що на 2 поверсі ТРЦ «ПортCity»! Не обмежуйте свою фантазію, адже це може бути не лише костюм Миколая!16 грудня з 10 до 13 години триватиме реєстрація учасників на забіг, а о 13 години відбудеться офіційне відкриття благодійного забігу Миколаїв біля ТРЦ «ПортCity». На вболівальників та гостей чекають розваги та розіграші цінних призів, веселощі та святковий настрій від ТРЦ «ПортCity»!«Поспішайте зареєструватися на благодійний забіг Миколаїв у ТРЦ «ПортCity»! Буде дуже весело!» – обіцяють у прес-службі ТРЦ.

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