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Укрзалізниця запустила додатковий потяг «Київ-Ковель». ГРАФІК

Укрзалізниця запустила додатковий потяг «Київ-Ковель». ГРАФІК
Укрзалізниця призначила п'ять додаткових потягів з Києва до Ужгорода, Львова, Ковеля та Дніпра, з Одеси до Ужгорода.

Про це повідомили на сторінці Укрзалізиці у Facebook.

Зазначають, що введення додаткових потягів пов'язане із новорічними святами.

Потяг 197/198 «Київ-Ковель» відправлятиметься з Києва о 07:08, а прибуватиме о 16:58 (23, 25, 29, 31 грудня та 5, 6, 9, 13 січня).

З Ковеля він буде відправлятися о 11:27, а до Києва прибуватиме о 20:45 (24, 25, 29 грудня та 1, 5, 7, 9, 13).

«Загалом на зимові свята вже відкрили продаж квитків на 15 додаткових поїздів. Щоб усі охочі змогли доїхати до місць відпочинку та зустріти свята у колі рідних та близьких, плануємо призначити загалом 30 додаткових поїздів.

Завдяки цим поїздам та їх ефективному обігу зможемо перевезти на 5 – 7 % пасажирів більше, ніж минулоріч», – зазначив керівник Укрзалізниці Євген Кравцов.
Укрзалізниця запустила додатковий потяг «Київ-Ковель». ГРАФІК

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Теги: потяг, Укрзалізниця, Ковель, Волинь
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