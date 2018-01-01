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Розповіли, коли засвітять головну ялинку Луцька

Розповіли, коли засвітять головну ялинку Луцька
Повідомили, коли засвітять головні ялинки Луцька, що на Театральному майдані.

Про це йдеться у на сайті Луцькради.

Отож, театралізоване свято – засвічення головної новорічної ялинки міста Луцька – відбудеться 19 грудня, о 16:00.

Нагадаємо, у Луцьку монтували величезну новорічну інсталяцію.

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Теги: ялинка, Луцьк, свято
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Коментарі 1
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Ви вже кілька разів це писала. І да кожного року 19 грудня її запалюють і в 19:00
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