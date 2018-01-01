Розповіли, коли засвітять головну ялинку Луцька
Сьогодні, 16:05
Повідомили, коли засвітять головні ялинки Луцька, що на Театральному майдані.
Про це йдеться у на сайті Луцькради.
Отож, театралізоване свято – засвічення головної новорічної ялинки міста Луцька – відбудеться 19 грудня, о 16:00.
Нагадаємо, у Луцьку монтували величезну новорічну інсталяцію.
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Про це йдеться у на сайті Луцькради.
Отож, театралізоване свято – засвічення головної новорічної ялинки міста Луцька – відбудеться 19 грудня, о 16:00.
Нагадаємо, у Луцьку монтували величезну новорічну інсталяцію.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Що цікавого буде у Луцьку в День святого Миколая
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Коментарі 1
Ви вже кілька разів це писала. І да кожного року 19 грудня її запалюють і в 19:00
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