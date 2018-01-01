Наші люди до церкви в балаклавах не ходять, – Ігор Лапін





Про це в ефірі Ігор Лапін.



"Нічого нового вона придумувати не буде, буде аналогічна ситуація. Оцінку правоохоронцям будуть давати результати не сьогодні, а в же завтра. Вони повинні працювати на випередження.



Я б хотів звернутись до всіх не байдужих людей і патріотів України з одним єдиним гаслом: "Наші люди до церкви в балаклавах не ходять".



Будь-яка людина, яка буде помічена в церкві, неважливо якого патріархату, з явно провокаційними намірами - має бути скручена і доставлена до правоохоронних органів. Це найголовніше, що ми можемо зробити. Тому що питання, які будуть підніматись найближчим часом - це одне, інше питання, що буде через місяць відбуватись, які мають бути ці переходи.



Щоб гарячі голови не прийшли і не почали розповідати батюшкам, що "ти поганий батюшка". Люди мають самі визначитись" - сказав він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українські віряни до церкви в балаклавах не ходять.Про це в ефірі "Прямого" в ток-шоу "Ситуація" повідомив народний депутат від фракції "Народний фронт""Нічого нового вона придумувати не буде, буде аналогічна ситуація. Оцінку правоохоронцям будуть давати результати не сьогодні, а в же завтра. Вони повинні працювати на випередження.Я б хотів звернутись до всіх не байдужих людей і патріотів України з одним єдиним гаслом: "Наші люди до церкви в балаклавах не ходять".Будь-яка людина, яка буде помічена в церкві, неважливо якого патріархату, з явно провокаційними намірами - має бути скручена і доставлена до правоохоронних органів. Це найголовніше, що ми можемо зробити. Тому що питання, які будуть підніматись найближчим часом - це одне, інше питання, що буде через місяць відбуватись, які мають бути ці переходи.Щоб гарячі голови не прийшли і не почали розповідати батюшкам, що "ти поганий батюшка". Люди мають самі визначитись" - сказав він.

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