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Наші люди до церкви в балаклавах не ходять, – Ігор Лапін

Наші люди до церкви в балаклавах не ходять, – Ігор Лапін
Українські віряни до церкви в балаклавах не ходять.

Про це в ефірі "Прямого" в ток-шоу "Ситуація" повідомив народний депутат від фракції "Народний фронт" Ігор Лапін.

"Нічого нового вона придумувати не буде, буде аналогічна ситуація. Оцінку правоохоронцям будуть давати результати не сьогодні, а в же завтра. Вони повинні працювати на випередження.

Я б хотів звернутись до всіх не байдужих людей і патріотів України з одним єдиним гаслом: "Наші люди до церкви в балаклавах не ходять".

Будь-яка людина, яка буде помічена в церкві, неважливо якого патріархату, з явно провокаційними намірами - має бути скручена і доставлена до правоохоронних органів. Це найголовніше, що ми можемо зробити. Тому що питання, які будуть підніматись найближчим часом - це одне, інше питання, що буде через місяць відбуватись, які мають бути ці переходи.

Щоб гарячі голови не прийшли і не почали розповідати батюшкам, що "ти поганий батюшка". Люди мають самі визначитись" - сказав він.


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Теги: Ігор Лапін
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