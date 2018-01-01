Вантажівка влетіла у легковик: є загиблі





Про це повідомляється на сайті Головного управління ДСНС України у Львівській області, передає



За даними ДСНС, 15 грудня о 00:49 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Київ-Чоп в сел. Запитів Кам’янко-Бузького району сталося зіткнення вантажного автомобіля DAF з автомобілем Citroen Jumpy.



Внаслідок ДТП в автомобілі Citroen Jumpy отримали травми водій та три пасажири, з них одна дитина (2001 року народження). Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць деблокували травмованого водія з легкового автомобіля. Він помер в кареті швидкої медичної допомоги дорогою до лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Запитів Львівської області сталася смертельна ДТП.Про це повідомляється на сайті Головного управління ДСНС України у Львівській області, передає УНН За даними ДСНС, 15 грудня о 00:49 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Київ-Чоп в сел. Запитів Кам’янко-Бузького району сталося зіткнення вантажного автомобіля DAF з автомобілем Citroen Jumpy.Внаслідок ДТП в автомобілі Citroen Jumpy отримали травми водій та три пасажири, з них одна дитина (2001 року народження). Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць деблокували травмованого водія з легкового автомобіля. Він помер в кареті швидкої медичної допомоги дорогою до лікарні.

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