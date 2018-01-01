У «Промені» відбудеться додатковий концерт «Вар’яти шоу»*
Сьогодні, 18:00
14 лютого у розважальному центрі "Промінь" відбудеться концерт Сергія Притули з новою програмою "Вар’яти шоу".
Квитки на 19:00 вже розкупили і "Промінь" запустив продаж на додатковий концерт, який відбудеться о 16:30.
Купити квитки можна за посиланням: https://lutsk.karabas.com/ua/sergij-pritula-gumor-shou-var-yati-33
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Квитки на 19:00 вже розкупили і "Промінь" запустив продаж на додатковий концерт, який відбудеться о 16:30.
Купити квитки можна за посиланням: https://lutsk.karabas.com/ua/sergij-pritula-gumor-shou-var-yati-33
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