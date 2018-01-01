У «Промені» відбудеться додатковий концерт «Вар’яти шоу»*





Квитки на 19:00 вже розкупили і "Промінь" запустив продаж на додатковий концерт, який відбудеться о 16:30.



Купити квитки можна за посиланням:



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14 лютого у розважальному центрі "Промінь" відбудеться концерт Сергія Притули з новою програмою "Вар’яти шоу".Квитки на 19:00 вже розкупили і "Промінь" запустив продаж на додатковий концерт, який відбудеться о 16:30.Купити квитки можна за посиланням: https://lutsk.karabas.com/ua/sergij-pritula-gumor-shou-var-yati-33

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію