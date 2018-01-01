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Михаїл розповів, навіщо у Луцьку дитяча церква

Михаїл розповів, навіщо у Луцьку дитяча церква
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл поділився, навіщо у Луцьку планують звести дитячу церкву.

Про це він розповів у інтерв'ю Тиждень.UA.

Нагадаємо, 3 грудня у місті освятили хрест під будівництво дитячої церкви. Знаходитиметься вона у 40-Ж кварталі на вулиці Конякіна, 25ц (біля ресторації «Вогнем та мечем», навпроти риббази).

За словами владики Михаїла, наразі у Волинській єпархії працюють над проектом створення так званої дитячої церкви.

"У нашому суспільстві є велика проблема самотніх матерів або, наприклад, жінок, що страждають на післяродову депресію. Тож пропонуємо таку модель: мати може зайти до храму помолитися, причастити дитину. Свічниця при такому храмі є водночас і нянею, із нею жінка може залишити дитину й піти у своїх справах на кілька годин. Робимо відеонагляд, і коли мати йде до кав’ярні неподалік, вона може на екрані спостерігати, як там її дитина в церкві. У такий спосіб ми дбаємо не просто про комфорт людей, а про дещо більше — збереження сім’ї, майбутнього нашої нації", - зауважив він.

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Теги: дитяча церква, Михаїл, Луцьк
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Коментарі 6
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Копійка до копійки та буде новий Мерседес
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наш Михаїл ще той бузнєсмєн!
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людина притягує до себе те, про що думає. Духовна людина - щаслива, Бог допомагає.
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Як вірно Бог розсудив, що митрополитом обрали Єпіфанія !
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Ну, вже якщо владика глаголить, що церква є для того, щоби мати де залишати дитину йдучи мамі на гульки - то ви мені вибачте !
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Правильно! Бо коли забрав землю для дитячого садочка під церкву - то тепер нехай в церкві дітей бавить !
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