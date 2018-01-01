Михаїл розповів, навіщо у Луцьку дитяча церква

Михаїл поділився, навіщо у Луцьку планують звести дитячу церкву.



Про це він розповів у інтерв'ю



Нагадаємо, 3 грудня у місті



За словами владики Михаїла, наразі у Волинській єпархії працюють над проектом створення так званої дитячої церкви.



"У нашому суспільстві є велика проблема самотніх матерів або, наприклад, жінок, що страждають на післяродову депресію. Тож пропонуємо таку модель: мати може зайти до храму помолитися, причастити дитину. Свічниця при такому храмі є водночас і нянею, із нею жінка може залишити дитину й піти у своїх справах на кілька годин. Робимо відеонагляд, і коли мати йде до кав’ярні неподалік, вона може на екрані спостерігати, як там її дитина в церкві. У такий спосіб ми дбаємо не просто про комфорт людей, а про дещо більше — збереження сім’ї, майбутнього нашої нації", - зауважив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Митрополит Луцький і Волинськийподілився, навіщо у Луцьку планують звести дитячу церкву.Про це він розповів у інтерв'ю Тиждень.UA Нагадаємо, 3 грудня у місті освятили хрест під будівництво дитячої церкви. Знаходитиметься вона у 40-Ж кварталі на вулиці Конякіна, 25ц (біля ресторації «Вогнем та мечем», навпроти риббази).За словами владики Михаїла, наразі у Волинській єпархії працюють над проектом створення так званої дитячої церкви."У нашому суспільстві є велика проблема самотніх матерів або, наприклад, жінок, що страждають на післяродову депресію. Тож пропонуємо таку модель: мати може зайти до храму помолитися, причастити дитину. Свічниця при такому храмі є водночас і нянею, із нею жінка може залишити дитину й піти у своїх справах на кілька годин. Робимо відеонагляд, і коли мати йде до кав’ярні неподалік, вона може на екрані спостерігати, як там її дитина в церкві. У такий спосіб ми дбаємо не просто про комфорт людей, а про дещо більше — збереження сім’ї, майбутнього нашої нації", - зауважив він.

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