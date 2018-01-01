Михаїл поділився, як хотіли назвати автокефальну церкву

Михаїл розповів, що розглядали два варіанти назви помісної церкви в Україні.



Про це він заявив у інтерв'ю



"Є варіант Українська православна церква, який більше притаманний нам. Другий — Православна церква в Україні. Загалом можна закріпити в статуті доволі довге формулювання, якщо в цьому є потреба", - зауважив владика Михаїл.



Нагадаємо, у



Офіційною ж назвою новоутвореної автокефальної православної церкви відтепер є Православна церква України.







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