Михаїл поділився, як хотіли назвати автокефальну церкву
Сьогодні, 13:20
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл розповів, що розглядали два варіанти назви помісної церкви в Україні.
Про це він заявив у інтерв'ю Тиждень.UA.
"Є варіант Українська православна церква, який більше притаманний нам. Другий — Православна церква в Україні. Загалом можна закріпити в статуті доволі довге формулювання, якщо в цьому є потреба", - зауважив владика Михаїл.
Нагадаємо, у суботу, 15 грудня, об'єднавчий собор обрав митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія (Думенка) на пост предстоятеля єдиної Української православної церкви.
Офіційною ж назвою новоутвореної автокефальної православної церкви відтепер є Православна церква України.
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Про це він заявив у інтерв'ю Тиждень.UA.
"Є варіант Українська православна церква, який більше притаманний нам. Другий — Православна церква в Україні. Загалом можна закріпити в статуті доволі довге формулювання, якщо в цьому є потреба", - зауважив владика Михаїл.
Нагадаємо, у суботу, 15 грудня, об'єднавчий собор обрав митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія (Думенка) на пост предстоятеля єдиної Української православної церкви.
Офіційною ж назвою новоутвореної автокефальної православної церкви відтепер є Православна церква України.
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