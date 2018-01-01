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Михаїл поділився, як хотіли назвати автокефальну церкву

Михаїл поділився, як хотіли назвати автокефальну церкву
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл розповів, що розглядали два варіанти назви помісної церкви в Україні.

Про це він заявив у інтерв'ю Тиждень.UA.

"Є варіант Українська православна церква, який більше притаманний нам. Другий — Православна церква в Україні. Загалом можна закріпити в статуті доволі довге формулювання, якщо в цьому є потреба", - зауважив владика Михаїл.

Нагадаємо, у суботу, 15 грудня, об'єднавчий собор обрав митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія (Думенка) на пост предстоятеля єдиної Української православної церкви.

Офіційною ж назвою новоутвореної автокефальної православної церкви відтепер є Православна церква України.



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Теги: церква, Михаїл, Луцьк
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