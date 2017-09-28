«Ювант» розіграє подарунків на 20000 гривень*

Кожен може взяти участь у розіграші подарунків від торгового центру «Ювант».Саме ти маєш шанс отримати подарунки на новорічний шопінг від ТЦ «Ювант». Для цього потрібно здійснити покупку в період з 15 до 30 грудня та стати учасником розіграшу, отримавши купон-учасника в магазині торгового центру.Серед покупців торгового центру розіграють цінні подарунки: корзини зі смаколиками для вашого новорічного столу та грошові сертифікати номіналом 1000, 2000 та 3000 гривень.Розіграш відбудеться 30.12.18 о 12:00 в ТЦ «Ювант». Присутність учасника розіграшу для отримання подарунку обов'язкова.Також ТЦ «Ювант» не забув про найменших відвідувачів – на них з нетерпінням чекає Дід Мороз, Снігуронька, а також їхні казкові помічники.«Неймовірно святкову атмосферу гарантуємо!!! Приходьте і самі в цьому переконаєтесь!» – переконують у прес-службі ТЦ «Ювант».* Під призовим фондом йдеться про сукупність усіх подарунків.** Під подарунками йдеться про сертифікати.