вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Ювант» розіграє подарунків на 20000 гривень*

«Ювант» розіграє подарунків на 20000 гривень*
Кожен може взяти участь у розіграші подарунків від торгового центру «Ювант».

Саме ти маєш шанс отримати подарунки на новорічний шопінг від ТЦ «Ювант». Для цього потрібно здійснити покупку в період з 15 до 30 грудня та стати учасником розіграшу, отримавши купон-учасника в магазині торгового центру.

Серед покупців торгового центру розіграють цінні подарунки: корзини зі смаколиками для вашого новорічного столу та грошові сертифікати номіналом 1000, 2000 та 3000 гривень.

Розіграш відбудеться 30.12.18 о 12:00 в ТЦ «Ювант». Присутність учасника розіграшу для отримання подарунку обов'язкова.

Також ТЦ «Ювант» не забув про найменших відвідувачів – на них з нетерпінням чекає Дід Мороз, Снігуронька, а також їхні казкові помічники.

«Неймовірно святкову атмосферу гарантуємо!!! Приходьте і самі в цьому переконаєтесь!» – переконують у прес-службі ТЦ «Ювант».

* Під призовим фондом йдеться про сукупність усіх подарунків.
** Під подарунками йдеться про сертифікати.
«Ювант» розіграє подарунків на 20000 гривень*
«Ювант» розіграє подарунків на 20000 гривень*
«Ювант» розіграє подарунків на 20000 гривень*
«Ювант» розіграє подарунків на 20000 гривень*
«Ювант» розіграє подарунків на 20000 гривень*
«Ювант» розіграє подарунків на 20000 гривень*
«Ювант» розіграє подарунків на 20000 гривень*
«Ювант» розіграє подарунків на 20000 гривень*
«Ювант» розіграє подарунків на 20000 гривень*
«Ювант» розіграє подарунків на 20000 гривень*
«Ювант» розіграє подарунків на 20000 гривень*
«Ювант» розіграє подарунків на 20000 гривень*
«Ювант» розіграє подарунків на 20000 гривень*
«Ювант» розіграє подарунків на 20000 гривень*
«Ювант» розіграє подарунків на 20000 гривень*
«Ювант» розіграє подарунків на 20000 гривень*
«Ювант» розіграє подарунків на 20000 гривень*
«Ювант» розіграє подарунків на 20000 гривень*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ювант
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Звільнена зі скандалом директорка школи села Озеро залишиться на посаді вчителя
Опублікували тревел-шоу про Луцьк від творців «Орла і Решки». ВІДЕО
Туманно-сіра краса у Луцьку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розпочалася перша літургія предстоятеля Православної церкви України Епіфанія. ВІДЕО
Сьогодні, 10:10
«Ювант» розіграє подарунків на 20000 гривень*
Сьогодні, 10:00
На трасі під Львовом зіткнулися автобус і легковик: четверо загиблих. ФОТО
Сьогодні, 09:35
Через складні погодні умови волинян просять бути обережними на дорогах
Сьогодні, 09:16
На території луцької автошколи незаконно заволоділи автівкою: винуватець заплатить штраф
Сьогодні, 08:25
Схожі новини
Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю* Вперше у луцькому ТЦ «Ювант» – шалені знижки у Чорну п’ятницю*
20 листопад, 09:30
У Луцьку біля одного з торгових центрів поставлять паркомат У Луцьку біля одного з торгових центрів поставлять паркомат
28 вересень, 2017, 09:30
Біля «Юванта» просять встановити світлофор для пішоходів Біля «Юванта» просять встановити світлофор для пішоходів
08 лютий, 2016, 17:11
Оберігайте свої речі краще, - Терещук про пограбування в «Юванті» Оберігайте свої речі краще, - Терещук про пограбування в «Юванті»
31 липень, 2013, 18:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розпочалася перша літургія предстоятеля Православної церкви України Епіфанія. ВІДЕО
Сьогодні, 10:10
 0
«Ювант» розіграє подарунків на 20000 гривень*
Сьогодні, 10:00
 0
На трасі під Львовом зіткнулися автобус і легковик: четверо загиблих. ФОТО
Сьогодні, 09:35
 0
Через складні погодні умови волинян просять бути обережними на дорогах
Сьогодні, 09:16
 0
На території луцької автошколи незаконно заволоділи автівкою: винуватець заплатить штраф
Сьогодні, 08:25
 0
Медіа
відео
1/8