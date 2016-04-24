Обрали предстоятеля єдиної помісної української церкви





Предстоятелем єдиної помісної УПЦ обрали митрополита Єпіфанія (Думенка), – пише



"Вітаю усіх зі створенням української помісної Православної автокефальної церкви, яка щойно відбулась у Святій Софії", – зазначив за результатами Собору Президент Петро Порошенко.



У соборі Святої Софії у столиці Об'єднавчий собор українських православних церков тривав понад п'ять годин.



Люди на Софійській площі перед Софією Київською очікували весь цей час фіналу Собору.



На Соборі планувалося створення єдиної помісної Української православної церкви, ухвалення її статуту та голосування за предстоятеля церкви.



Участь у ньому взяли церковні ієрархи, священики та миряни - від УПЦ КП, УПЦ МП та УАПЦ.

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