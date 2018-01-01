Погода у Луцьку на неділю, 16 грудня





Про це пише Sinoptik.



Температура повітря коливатиметься від -3 до -1 градуса по шкалі Цельсія.



Швидкість вітру досягатиме 4,8 метра за секунду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Сніг йтиме весь день, а до вечора може стати сильнішим.Про це пише Sinoptik.Температура повітря коливатиметься від -3 до -1 градуса по шкалі Цельсія.Швидкість вітру досягатиме 4,8 метра за секунду.

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