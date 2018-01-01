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Погода у Луцьку на неділю, 16 грудня

Погода у Луцьку на неділю, 16 грудня
У Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Сніг йтиме весь день, а до вечора може стати сильнішим.

Про це пише Sinoptik.

Температура повітря коливатиметься від -3 до -1 градуса по шкалі Цельсія.

Швидкість вітру досягатиме 4,8 метра за секунду.


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Теги: погода, Луцьк
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