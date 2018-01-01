Погода у Луцьку на неділю, 16 грудня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Сніг йтиме весь день, а до вечора може стати сильнішим.
Про це пише Sinoptik.
Температура повітря коливатиметься від -3 до -1 градуса по шкалі Цельсія.
Швидкість вітру досягатиме 4,8 метра за секунду.
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Про це пише Sinoptik.
Температура повітря коливатиметься від -3 до -1 градуса по шкалі Цельсія.
Швидкість вітру досягатиме 4,8 метра за секунду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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