Глава єдиної помісної церкви в Україні Епіфаній виступив з першим словом. ФОТО

Епіфаній закликав усіх архієреїв долучатися до помісної православної церкви.



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Нагадаємо, 15 грудня на Об'єднавчому Соборі у Києві обрали главу єдиної помісної православної церкви в Україні. Ним став митрополит Переяславський і Білоцерківський Української православної церкви КП Епіфаній (Думенко).



"Переконаний, що помісна православна церква єдина і визнана, вірою і правдою служитиме своєму українському народові, молитиметься і вестиме його шляхом спасіння", - наголосив Епіфаній.



"А також я б хотів закликати всіх наших співбратів архієреїв, всіх вірних до новоствореної єдиної української православної церкви", - додав Епіфаній.



За його словами, «двері» єдиної помісної православної церкви відкриті для всіх. «Ми закликаємо всіх до єднання. Ми закликаємо бути в цій визнаній єдиній помісній українській церкві»,- наголосив Епіфаній. "Сьогодні справді історична подія. Ми зуміли об'єднати три гілки українського православ'я в єдину помісну православну церкву, пам'ятаючи слова Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, щоб усі були єдині", - заявив митрополит.



"Ми під час здійснення майже кожного богослужіння молимось за з'єднання усіх. І Господь почув наші прохання і подав нам цю довгоочікувану єдність. Ми змогли з вами спільно перебороти в собі різні спокуси, подолати незгоди та об'єднатися в єдину церкву", - сказав він.



Митрополит Епіфаній подякував усім присутнім на Софійській площі, які "стали учасниками цієї історичної події".



"Ви тут молилися, а ми там відчували по-особливому цю молитовну підтримку. Коли ми рухались по вулиці, ми чули ваші голоси підтримки. І це настільки нас надихало, що ми подолали ті всі перепони, які були на цьому нелегкому шляху. Ми зуміли засвідчити, що ми можемо об'єднатися, ми можемо єднатися і ми можемо створити в Україні єдину помісну православну церкву нашими спільними зусиллями", - заявив митрополит Епіфаній.



Також він наголосив, що необхідно висловити щиру подяку вселенському патріарху Варфоломію, який "зробив такий рішучий крок з визнання автокефалії української православної церкви". У цей момент віряни почали виголошувати багато разів в унісон "Слава!".



Крім того, предстоятель єдиної помісної православної церкви подякував за зусилля президенту Петру Порошенку і голові Верховної Ради Андрію Парубію.



За інформацією речника УПЦ Київського патріархату архієпископа Євстратія Зорі, глава нової української церкви отримає томос 6 січня.

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