На Волині виявили двох нетверезих водіїв. ФОТО
Сьогодні, 19:41
У Луцьку та Ковелі поліцейські виявили двох п'яних водіїв.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції у Волинській області.
Першого водія помітили в Луцьку, на вулиці Клима Савури ще вранці 15 грудня. Він припаркував свій мікроавтобус з порушенням правил дорожнього руху.
У чоловіка одразу помітили ознаки сп’яніння, що й підтвердила перевірка – 1, 07 проміле. На порушника оформили протокол та постанову.
Інформацію про нетверезого водія, який рухається з Волі Любитівської в напрямку Ковеля отримали інспектори надвечір. Водія виявили і зупинили на вулиці Луцькій, у Ковелі. Стан сп’яніння підтвердила перевірка – 2, 35 проміле. Порушник отримав відповідний протокол.
«Страшно уявити, якої біди могли б наробити такі водії в Луцьку та Ковелі, однак цьому завадили професійні та злагоджені дії наших патрульних», – йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції у Волинській області.
Першого водія помітили в Луцьку, на вулиці Клима Савури ще вранці 15 грудня. Він припаркував свій мікроавтобус з порушенням правил дорожнього руху.
У чоловіка одразу помітили ознаки сп’яніння, що й підтвердила перевірка – 1, 07 проміле. На порушника оформили протокол та постанову.
Інформацію про нетверезого водія, який рухається з Волі Любитівської в напрямку Ковеля отримали інспектори надвечір. Водія виявили і зупинили на вулиці Луцькій, у Ковелі. Стан сп’яніння підтвердила перевірка – 2, 35 проміле. Порушник отримав відповідний протокол.
«Страшно уявити, якої біди могли б наробити такі водії в Луцьку та Ковелі, однак цьому завадили професійні та злагоджені дії наших патрульних», – йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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