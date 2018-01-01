На Волині виявили двох нетверезих водіїв. ФОТО

У Луцьку та Ковелі поліцейські виявили двох п'яних водіїв.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції у Волинській області.Першого водія помітили в Луцьку, на вулиці Клима Савури ще вранці 15 грудня. Він припаркував свій мікроавтобус з порушенням правил дорожнього руху.У чоловіка одразу помітили ознаки сп’яніння, що й підтвердила перевірка – 1, 07 проміле. На порушника оформили протокол та постанову.Інформацію про нетверезого водія, який рухається з Волі Любитівської в напрямку Ковеля отримали інспектори надвечір. Водія виявили і зупинили на вулиці Луцькій, у Ковелі. Стан сп’яніння підтвердила перевірка – 2, 35 проміле. Порушник отримав відповідний протокол.«Страшно уявити, якої біди могли б наробити такі водії в Луцьку та Ковелі, однак цьому завадили професійні та злагоджені дії наших патрульних», – йдеться у повідомленні.