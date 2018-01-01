Силоміць у новостворену церкву нікого не «запрошуватимуть», – Порошенко

Петро Порошенко під час виступу за результатами Всеукраїнського Православного Об’єднавчого Собору наголосив, що держава не буде втручатися в діяльність церкви і нікого силоміць не будуть «запрошувати» у новостворену церкву.



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При цьому Глава держави особливо підкреслив, що держава захистить права священиків і мирян УПЦ Московського патріархату, які добровільно вирішать вийти з РПЦ.



«У нас не було, нема і не буде державної церкви. Держава не буде втручатися в діяльність церкви. І в освячену Томосом православну церкву теж ніхто нікого не «запрошуватиме» силоміць. Ще раз наголошую, це – питання вільного вибору для кожного віруючого», - підкреслив Глава держави.



«Гарантую, що влада поважатиме вибір тих, хто з тих чи інших обставин вирішить залишитися в тій церковній структурі, яка буде зберігати єдність з РПЦ. Але так само гарантую, що держава захистить права священиків і мирян УПЦ Московського патріархату, які добровільно вирішать вийти з-під Москви, щоб разом з іншими православними творити Єдину Українську Православну Помісну Церкву», - наголосив Президент.



Глава держави від усього українського народу подякував Вселенському Патріарху Варфоломію за турботу про Україну.



Президент також подякував українцям за підтримку, предстоятелю УПЦ КП Патріарху Філарету та предстоятелю УАПЦ митрополиту Макарію за їхній внесок в боротьбу за помісну православну церкву. Окремо Глава держави відзначив ієрархів УПЦ МП, які «попри тиск, погрози і прокльони Москви та її п’ятої колони прийняли мужнє рішення і прийшли сьогодні на Собор». «Все дуже просто – вони між Україною та Росією вибрали Україну. І ми вітаємо цей вибір», - додав Глава держави.



Нагадаємо, сьогодні, 15 грудня, відбувся Всеукраїнський Православний Об’єднавчий Собор.

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