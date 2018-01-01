Луцькрада ставить ультиматуми навколишнім селам, – Тарас Яковлев

Тарас Яковлев сказав, що Луцькій міській раді треба говорити з навколишніми селами мовою діалогів, а не ультиматумів, як вони роблять.



Про це Тарас Яковлев сказав 14 грудня в ефірі ток-шоу «Протилежний погляд LIVE», - пише «



Він сказав, що завжди настоював на тому, що місто Луцьк має можливість розширюватись і збільшуватись в розмірах. Адже Луцьк є містом обласного значення з найменшою територією і населенням 200 тисяч.



На його думку реформа, яка стосується охорони здоров’я та освіти, передбачає в подальшому рух коштів з державного бюджету на ту ж таки освіту і на охорону здоров’я за людьми. Тобто чим кращі будуть заклади, тим більше туди буде йти дітей, чи пацієнтів. Отож саме такі заклади будуть мати найбільше коштів.



«Тому не варто боятись, що хтось там десь вчиться не з тієї громади. Так, є проблеми стосовно оплати енергоносіїв і там є міжбюджетні розрахунки. Але все ж таки це не є ключовим, а саме основне (я особисто вважаю) враховуючи, що Луцьк зобов’язаний розширюватись, ось це і є така луцька агломерація. Тому тут треба дружити, між собою спілкуватись і знаходити спільні точки дотику, щоби можна було розширити цю громаду. На сьогодні так сталось, що Луцьк настільки «закошмарив» ці села, що вони ще років десять не захочуть об’єднуватись», - сказав Тарас Яковлев.



Телеведуча Галина Падалко уточнила, що він мав на увазі, на що Тарас Яковлев сказав:



«Луцьк прийняв рішення обрізати 251 маршутку в Підгайці. Не зрозуміло чому прийняв, на яких підставах? Абсолютно нелогічне рішення, так як Луцькрада не є взагалі підписантом цього договору по перевезеннях. Не зовсім конструктивна співпраця з навколишніми селами, що не сприяє об'єднанню. Якщо так політика буде продовжуватись надалі, то діалогу довго не буде. Навіть якщо виберуть авторитетного міського голову, то це треба буде досить багато зусиль докласти... Якраз зараз діалогу немає, а є ультиматум», - додав Тарас Яковлев.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Луцької РДАсказав, що Луцькій міській раді треба говорити з навколишніми селами мовою діалогів, а не ультиматумів, як вони роблять.Про це Тарас Яковлев сказав 14 грудня в ефірі ток-шоу «Протилежний погляд LIVE», - пише « Конкурент ».Він сказав, що завжди настоював на тому, що місто Луцьк має можливість розширюватись і збільшуватись в розмірах. Адже Луцьк є містом обласного значення з найменшою територією і населенням 200 тисяч.На його думку реформа, яка стосується охорони здоров’я та освіти, передбачає в подальшому рух коштів з державного бюджету на ту ж таки освіту і на охорону здоров’я за людьми. Тобто чим кращі будуть заклади, тим більше туди буде йти дітей, чи пацієнтів. Отож саме такі заклади будуть мати найбільше коштів.«Тому не варто боятись, що хтось там десь вчиться не з тієї громади. Так, є проблеми стосовно оплати енергоносіїв і там є міжбюджетні розрахунки. Але все ж таки це не є ключовим, а саме основне (я особисто вважаю) враховуючи, що Луцьк зобов’язаний розширюватись, ось це і є така луцька агломерація. Тому тут треба дружити, між собою спілкуватись і знаходити спільні точки дотику, щоби можна було розширити цю громаду. На сьогодні так сталось, що Луцьк настільки «закошмарив» ці села, що вони ще років десять не захочуть об’єднуватись», - сказав Тарас Яковлев.Телеведуча Галина Падалко уточнила, що він мав на увазі, на що Тарас Яковлев сказав:«Луцьк прийняв рішення обрізати 251 маршутку в Підгайці. Не зрозуміло чому прийняв, на яких підставах? Абсолютно нелогічне рішення, так як Луцькрада не є взагалі підписантом цього договору по перевезеннях. Не зовсім конструктивна співпраця з навколишніми селами, що не сприяє об'єднанню. Якщо так політика буде продовжуватись надалі, то діалогу довго не буде. Навіть якщо виберуть авторитетного міського голову, то це треба буде досить багато зусиль докласти... Якраз зараз діалогу немає, а є ультиматум», - додав Тарас Яковлев.

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