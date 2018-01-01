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У Ковелі лікарі шість годин рятували чоловіка, який травмувався циркуляркою

У Ковелі лікарі шість годин рятували чоловіка, який травмувався циркуляркою
У Ковелі лікарі зробили надскладну операцію 24-річному чоловікові, який травмувався під час роботи на циркулярці.

Про це повідомляють на сторінці Ковельського МТМО у Facebook.

Лікарі повідомляють, що пацієнт був з масивною рваною раною лівої верхньої кінцівки, травматичним розривом лівої плечевої артерії та переломом обох кісток передпліччя.

Операція тривала майже шість годин.

"Бригадою лікарів: Янів Р.М., Войтович В.Б., Фіц І.В., Шворак В.В., Римарчук А.В., Ковальчук А.В. - поетапно проведено ювелірну операцію і рука пацієнта була врятована", - повідомляють медики.

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Теги: Ковель, лікарня циркулярка
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