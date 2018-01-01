У Ковелі лікарі шість годин рятували чоловіка, який травмувався циркуляркою





Про це повідомляють на сторінці Ковельського МТМО у Facebook.



Лікарі повідомляють, що пацієнт був з масивною рваною раною лівої верхньої кінцівки, травматичним розривом лівої плечевої артерії та переломом обох кісток передпліччя.



Операція тривала майже шість годин.



"Бригадою лікарів: Янів Р.М., Войтович В.Б., Фіц І.В., Шворак В.В., Римарчук А.В., Ковальчук А.В. - поетапно проведено ювелірну операцію і рука пацієнта була врятована", - повідомляють медики.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі лікарі зробили надскладну операцію 24-річному чоловікові, який травмувався під час роботи на циркулярці.Про це повідомляють на сторінці Ковельського МТМО у Facebook.Лікарі повідомляють, що пацієнт був з масивною рваною раною лівої верхньої кінцівки, травматичним розривом лівої плечевої артерії та переломом обох кісток передпліччя.Операція тривала майже шість годин."Бригадою лікарів: Янів Р.М., Войтович В.Б., Фіц І.В., Шворак В.В., Римарчук А.В., Ковальчук А.В. - поетапно проведено ювелірну операцію і рука пацієнта була врятована", - повідомляють медики.

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