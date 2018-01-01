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У новорічну ніч в Луцькому замку виступатиме відомий гурт

У новорічну ніч в Луцькому замку виступатиме відомий гурт
Під час фестивалю «Новорічна містерія у Луцькому замку 2019» у замку Любарта виступатиме відомий гурт «Цвіт кульбаби».

Про це повідомили організатори фестивалю.

З 21 години 31 грудня 2018 року до вечора 01 січня 2019 року лучани матимуть змогу відвідавти фестиваль «Новорічна містерія у Луцькому замку 2019». Організатори обіцяють створити для відвідувачів справжню казку. Зокрема, вперше у місті Луцьку відкриються чудові виставки льодових скульптур та святкових ілюмінацій.

Цілу годину свою творчість буде дарувати український музичний гурт, який об’єднаний шаленою любов’ю до етно та фолку. Гурт постійний учасник різних музичних фестивалів у багатьох містах України, Європи, та північної Америки (Канада).

«Стиль музики — український етно-фолк-рок, де відчувається шалена енергія, яка наповнює і надихає усіх», — повідомляють організатори.

Мабуть, усі чули пісню гурту «Цвіт кульбаби» «А баби як баби, ти королева».

Квитки можна придбати у касі облмуздрамтеатру.

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Теги: Луцьк, замок, Цвіт кульбаби
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