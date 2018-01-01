Змінила Луцьк на Париж: історія директорки волинського театру. ФОТО

Галина Галл, 1930-ті роки. https://audiovis.nac.gov.pl

Галина Галл, 1920-ті роки. https://audiovis.nac.gov.pl

Галина Галл, 1940-ті роки. http://encyklopediateatru.pl

Іво Галл, http://encyklopediateatru.pl

Галина Галл, 1920-ті роки. http://encyklopediateatru.pl

Галина Галл в фільмі «Лялька» (1968 р.). http://fototeka.fn.org.pl

Іво Галл (зліва), 1930-ті роки. https://i.pinimg.com

Історія нашого міста пов’язана з цікавими особистостями театрального світу, які певний час проживали та працювали в Луцьку.Сьогодні хочемо познайомити наших читачів із цікавою та неординарною особистістю. Мова піде проНа початку 1930-го року директоркою Волинського воєводського театру в Луцьку більш відомого як Волинський театр ім. Ю. Словацького стала акторка цього ж театру Галина Галл. Її попередником, до речі, був її чоловік, знаний режисер. Він був директором театру в період із 1928 до 1930 року. Він був змушений покинути Луцьк, бо був запрошений очолити театр Ateneum.З тогочасної преси відомо, що очоливши луцьку трупу акторів, які успішно гастролювали не лише по Волині, але й за її межами, нова амбітна директорка розпочала підготовку нової вистави під назвою «День без брехні». Все йшло успішно, репетиції, гастролі, овації глядачів, проте доля вирішила внести свої корективи.В один момент Галина Галл змінила Луцьк на Париж. Причиною цьому став грант на освіту в Парижі (Франція), який надало акторці міністерство.Після від’їзду до столиці Франції Галини Галл, луцький театр очолив режисер Олександр Радзєвич.З біографії Галини Галл відомо, що в 1916-1918 роках вона працювала акторкою одного із київських театрів. Після Другої світової війни вона не повернулась на Волинь, а працювала в театрах Ченстохови, Варшави, Калішу, успішно знімалась в фільмах. Померла в 1974 році в Кракові.