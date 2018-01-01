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Змінила Луцьк на Париж: історія директорки волинського театру. ФОТО

Змінила Луцьк на Париж: історія директорки волинського театру. ФОТО
Історія нашого міста пов’язана з цікавими особистостями театрального світу, які певний час проживали та працювали в Луцьку.

Сьогодні хочемо познайомити наших читачів із цікавою та неординарною особистістю. Мова піде про Галину Галл.

На початку 1930-го року директоркою Волинського воєводського театру в Луцьку більш відомого як Волинський театр ім. Ю. Словацького стала акторка цього ж театру Галина Галл. Її попередником, до речі, був її чоловік, знаний режисер Іво Галл. Він був директором театру в період із 1928 до 1930 року. Він був змушений покинути Луцьк, бо був запрошений очолити театр Ateneum.

З тогочасної преси відомо, що очоливши луцьку трупу акторів, які успішно гастролювали не лише по Волині, але й за її межами, нова амбітна директорка розпочала підготовку нової вистави під назвою «День без брехні». Все йшло успішно, репетиції, гастролі, овації глядачів, проте доля вирішила внести свої корективи.

В один момент Галина Галл змінила Луцьк на Париж. Причиною цьому став грант на освіту в Парижі (Франція), який надало акторці міністерство.

Після від’їзду до столиці Франції Галини Галл, луцький театр очолив режисер Олександр Радзєвич.

З біографії Галини Галл відомо, що в 1916-1918 роках вона працювала акторкою одного із київських театрів. Після Другої світової війни вона не повернулась на Волинь, а працювала в театрах Ченстохови, Варшави, Калішу, успішно знімалась в фільмах. Померла в 1974 році в Кракові.

Тетяна Яцечко-Блаженко

Галина Галл, 1930-ті роки. https://audiovis.nac.gov.pl
Галина Галл, 1930-ті роки. https://audiovis.nac.gov.pl
Галина Галл, 1920-ті роки. https://audiovis.nac.gov.pl
Галина Галл, 1920-ті роки. https://audiovis.nac.gov.pl
Галина Галл, 1940-ті роки. http://encyklopediateatru.pl
Галина Галл, 1940-ті роки. http://encyklopediateatru.pl
Іво Галл, http://encyklopediateatru.pl
Іво Галл, http://encyklopediateatru.pl
Галина Галл, 1920-ті роки. http://encyklopediateatru.pl
Галина Галл, 1920-ті роки. http://encyklopediateatru.pl
Галина Галл в фільмі «Лялька» (1968 р.). http://fototeka.fn.org.pl
Галина Галл в фільмі «Лялька» (1968 р.). http://fototeka.fn.org.pl
Іво Галл (зліва), 1930-ті роки. https://i.pinimg.com
Іво Галл (зліва), 1930-ті роки. https://i.pinimg.com





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Теги: Галина Галл, історія, Волинь
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