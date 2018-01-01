«Сонячним» дітям влаштували казку у Воротневі. ФОТО. ВІДЕО





Про це пише видання "



Уявіть собі почуття дітей та дорослих, коли приїхавши до засніженого лісу, перше, що вони побачили це – прикрашені іграшками ялинки та родину кумедних сніговиків. А коли на зустріч гостям вийшли дівчатка-ельфи, захоплених вигуків вже ніхто і не намагався стримувати. А далі були танці біля новорічної красуні, ігри, музичний «батл» і хороводи.



Дівчатка із агенції свят «Ендорфін» організували різноманітні забави для майже 15 дітей та їх рідних. Програма була різноманітною, тож цікаво було гостям різного віку – від 6 років і до 25.







Як розповіла керівник Громадської організації батьків дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку Олена Мельник – ця зустріч із казкою стала можливою завдяки плідній співпраці з лісівниками. До речі, новорічне дійство відбувається вже вдруге. Спільно із працівниками лісової галузі проводяться і різдвяні свята – діти приїжджали у ліс на гостину, приходили колядувати в Управління. Окремо відзначила пані Олена проект «Сильні батьки – сильні діти». В його рамках реалізується та заплановано багато заходів, які сприяють інтеграції та соціальній адаптації «сонячних дітей».



Біля ялинки лунали весела музика і сміх, які зробили маленьке диво – серед хмар визирнуло сонечко. Наче справді, як сказала одна з мам, природа зігрілася від тепла дитячих усмішок.



Після танців та ігор усі разом пішли смакувати гарячим чаєм. А після цього вирішили пригостити і пернатих друзів. Гості свята майстрували імпровізовані гостинці – на картонну основу наносили підготовлену зернову суміш, якою залюбки ласують птахи.



Сердечка розвісили на гілках і залишалося лише помилуватися такою корисною красою!



Ну й без новорічних подарунків, звичайно, не обійшлося. На жаль, ні святий Миколай, ні Дід Мороз не змогли бути присутніми на святі, тож приємну місію виконали лісівник Юрій та директор Лісівничого молодіжного центру Валентина Юхимчук, без яких, звичайно, це свято не було б таким яскравим.



На завершення, дітки разом із батьками ще раз подякували організаторам і вкотре побажали усім здоров’я і гарного нового року. А пані Валентина подякувала гостям і запросила усіх на Різдво.



А найкращим свідченням того, що свято справді вдалося – були усмішки та настрій у автобусі, коли поверталися у Луцьк. Діти говорили лише про ялинку, танці та забави.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лісівники організували для особливих діток справжню новорічну казку у Воротневі.Про це пише видання " Волинь ".Уявіть собі почуття дітей та дорослих, коли приїхавши до засніженого лісу, перше, що вони побачили це – прикрашені іграшками ялинки та родину кумедних сніговиків. А коли на зустріч гостям вийшли дівчатка-ельфи, захоплених вигуків вже ніхто і не намагався стримувати. А далі були танці біля новорічної красуні, ігри, музичний «батл» і хороводи.Дівчатка із агенції свят «Ендорфін» організували різноманітні забави для майже 15 дітей та їх рідних. Програма була різноманітною, тож цікаво було гостям різного віку – від 6 років і до 25.Як розповіла керівник Громадської організації батьків дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку– ця зустріч із казкою стала можливою завдяки плідній співпраці з лісівниками. До речі, новорічне дійство відбувається вже вдруге. Спільно із працівниками лісової галузі проводяться і різдвяні свята – діти приїжджали у ліс на гостину, приходили колядувати в Управління. Окремо відзначила пані Олена проект «Сильні батьки – сильні діти». В його рамках реалізується та заплановано багато заходів, які сприяють інтеграції та соціальній адаптації «сонячних дітей».Біля ялинки лунали весела музика і сміх, які зробили маленьке диво – серед хмар визирнуло сонечко. Наче справді, як сказала одна з мам, природа зігрілася від тепла дитячих усмішок.Після танців та ігор усі разом пішли смакувати гарячим чаєм. А після цього вирішили пригостити і пернатих друзів. Гості свята майстрували імпровізовані гостинці – на картонну основу наносили підготовлену зернову суміш, якою залюбки ласують птахи.Сердечка розвісили на гілках і залишалося лише помилуватися такою корисною красою!Ну й без новорічних подарунків, звичайно, не обійшлося. На жаль, ні святий Миколай, ні Дід Мороз не змогли бути присутніми на святі, тож приємну місію виконали лісівникта директор Лісівничого молодіжного центру, без яких, звичайно, це свято не було б таким яскравим.На завершення, дітки разом із батьками ще раз подякували організаторам і вкотре побажали усім здоров’я і гарного нового року. А пані Валентина подякувала гостям і запросила усіх на Різдво.А найкращим свідченням того, що свято справді вдалося – були усмішки та настрій у автобусі, коли поверталися у Луцьк. Діти говорили лише про ялинку, танці та забави.

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