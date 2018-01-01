Михаїл зняв свою кандидатуру: деталі таємного голосування на Соборі
Сьогодні, 05:50
Доктор філософських наук, професор, релігієзнавець Олександр Саган повідомив, що за результатами таємного голосування Об'єднавчого собору митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній (Думенко) з УПЦ Київського патріархату в другому турі набрав 36 голосів.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, - пише видання "Главком".
«Головний підсумок об'єднавчо-установчого собору - він відбувся. Уже через покоління всі інтриги нинішнього Собору стануть історією, а Помісна Православна Церква займе своє гідне місце у родині взаємовизнаних Православних Церков. Трохи статистики», - написав Саган.
Він зазначив, що на Соборі було 200 делегатів із правом голосу.
У першому турі трійка лідерів виглядала так: Михаїл Зінкевич - 38 голосів; Симеон Шостацький - 56 і Епіфаній Думенко - 81 голос.
У другому турі мирянам і священикам не дозволили голосувати. У фіналі митрополит Луцький і Волинський Михаїл Зінкевич зняв свою кандидатуру, а голоси єпископів розподілилися так: за Симеона - 28 голосів, за Епіфанія - 36.
Щодо способу голосування - в обох турах воно було таємним.
Нагадаємо, на Об’єднавчому соборі у Києві обрали голову єдиної Української православної церкви, ним став єпископ Української православної церкви Київського патріархату Епіфаній.
Зазначимо, Об'єднавчий собор зі створення помісної Української православної церкви відбувався сьогодні в соборі Святої Софії в Києві.
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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, - пише видання "Главком".
«Головний підсумок об'єднавчо-установчого собору - він відбувся. Уже через покоління всі інтриги нинішнього Собору стануть історією, а Помісна Православна Церква займе своє гідне місце у родині взаємовизнаних Православних Церков. Трохи статистики», - написав Саган.
Він зазначив, що на Соборі було 200 делегатів із правом голосу.
У першому турі трійка лідерів виглядала так: Михаїл Зінкевич - 38 голосів; Симеон Шостацький - 56 і Епіфаній Думенко - 81 голос.
У другому турі мирянам і священикам не дозволили голосувати. У фіналі митрополит Луцький і Волинський Михаїл Зінкевич зняв свою кандидатуру, а голоси єпископів розподілилися так: за Симеона - 28 голосів, за Епіфанія - 36.
Щодо способу голосування - в обох турах воно було таємним.
Нагадаємо, на Об’єднавчому соборі у Києві обрали голову єдиної Української православної церкви, ним став єпископ Української православної церкви Київського патріархату Епіфаній.
Зазначимо, Об'єднавчий собор зі створення помісної Української православної церкви відбувався сьогодні в соборі Святої Софії в Києві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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