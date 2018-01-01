Михаїл зняв свою кандидатуру: деталі таємного голосування на Соборі

Олександр Саган повідомив, що за результатами таємного голосування Об'єднавчого собору митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній (Думенко) з УПЦ Київського патріархату в другому турі набрав 36 голосів.



Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, - пише видання "



«Головний підсумок об'єднавчо-установчого собору - він відбувся. Уже через покоління всі інтриги нинішнього Собору стануть історією, а Помісна Православна Церква займе своє гідне місце у родині взаємовизнаних Православних Церков. Трохи статистики», - написав Саган.



Він зазначив, що на Соборі було 200 делегатів із правом голосу.



У першому турі трійка лідерів виглядала так: Михаїл Зінкевич - 38 голосів; Симеон Шостацький - 56 і Епіфаній Думенко - 81 голос.



У другому турі мирянам і священикам не дозволили голосувати. У фіналі митрополит Луцький і Волинський Михаїл Зінкевич зняв свою кандидатуру, а голоси єпископів розподілилися так: за Симеона - 28 голосів, за Епіфанія - 36.



Щодо способу голосування - в обох турах воно було таємним.



Нагадаємо, на Об’єднавчому соборі у Києві обрали голову єдиної Української православної церкви, ним став єпископ Української православної церкви Київського патріархату Епіфаній.



Зазначимо, Об'єднавчий собор зі створення помісної Української православної церкви відбувався сьогодні в соборі Святої Софії в Києві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Доктор філософських наук, професор, релігієзнавецьповідомив, що за результатами таємного голосування Об'єднавчого собору митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній (Думенко) з УПЦ Київського патріархату в другому турі набрав 36 голосів.Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, - пише видання " Главком ".«Головний підсумок об'єднавчо-установчого собору - він відбувся. Уже через покоління всі інтриги нинішнього Собору стануть історією, а Помісна Православна Церква займе своє гідне місце у родині взаємовизнаних Православних Церков. Трохи статистики», - написав Саган.Він зазначив, що на Соборі було 200 делегатів із правом голосу.У першому турі трійка лідерів виглядала так:- 38 голосів;- 56 і- 81 голос.У другому турі мирянам і священикам не дозволили голосувати. У фіналі митрополит Луцький і Волинський Михаїл Зінкевич зняв свою кандидатуру, а голоси єпископів розподілилися так: за Симеона - 28 голосів, за Епіфанія - 36.Щодо способу голосування - в обох турах воно було таємним.Нагадаємо, на Об’єднавчому соборі у Києві обрали голову єдиної Української православної церкви, ним став єпископ Української православної церкви Київського патріархату Епіфаній.Зазначимо, Об'єднавчий собор зі створення помісної Української православної церкви відбувався сьогодні в соборі Святої Софії в Києві.

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