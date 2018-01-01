Через складні погодні умови волинян просять бути обережними на дорогах





Про це йдеться на сайті ДСНС.



Світлини засніжених доріг опублікувала голова Княгининівської громади Олена Твердохліб.



Вона закликала волинян зважати на складні погодні умови та бути уважними на дорогах.



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