Через складні погодні умови волинян просять бути обережними на дорогах
Сьогодні, 09:16
16 грудня на дорогах країни ожеледиця. Не оминула негода й Волинь.
Про це йдеться на сайті ДСНС.
Світлини засніжених доріг опублікувала голова Княгининівської громади Олена Твердохліб.
Вона закликала волинян зважати на складні погодні умови та бути уважними на дорогах.
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Про це йдеться на сайті ДСНС.
Світлини засніжених доріг опублікувала голова Княгининівської громади Олена Твердохліб.
Вона закликала волинян зважати на складні погодні умови та бути уважними на дорогах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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