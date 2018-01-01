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Через складні погодні умови волинян просять бути обережними на дорогах

Через складні погодні умови волинян просять бути обережними на дорогах
16 грудня на дорогах країни ожеледиця. Не оминула негода й Волинь.

Про це йдеться на сайті ДСНС.

Світлини засніжених доріг опублікувала голова Княгининівської громади Олена Твердохліб.

Вона закликала волинян зважати на складні погодні умови та бути уважними на дорогах.
Через складні погодні умови волинян просять бути обережними на дорогах
Через складні погодні умови волинян просять бути обережними на дорогах
Через складні погодні умови волинян просять бути обережними на дорогах
Через складні погодні умови волинян просять бути обережними на дорогах
Через складні погодні умови волинян просять бути обережними на дорогах
Через складні погодні умови волинян просять бути обережними на дорогах
Через складні погодні умови волинян просять бути обережними на дорогах

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Теги: погода, ожеледиця, Волинь
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