Увесь день сніжитиме: погода у Луцьку на понеділок, 17 грудня
Сьогодні, 19:30
Хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Протягом усього дня очікується сніг.
Температура повітря вдень коливатиметься від -1 градуса до -2 морозу, ввечері опуститься до -3.
Вітер - південно-східний, 2.8-1.6 метра за секунду.
Цього дня вшановується пам’ять святої Варвари. У наших пращурів була традиція на день Варвари вдома ставити гілочку, щоб до Різдва розпустилась.
З цього дня розпочинались сильні морози: “Зима мости мостить”, “Тріщить Варюха — бережи ніс та вухо”. Люди виходили поглянути на дим із труби, щоб дізнатись про погоду: якщо дим стовпом іде — морози стоятимуть, якщо до землі прибивається — скоро відлига. Небо на Варварину ніч зоряне — на холод, сліпе — на тепло.
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Температура повітря вдень коливатиметься від -1 градуса до -2 морозу, ввечері опуститься до -3.
Вітер - південно-східний, 2.8-1.6 метра за секунду.
Цього дня вшановується пам’ять святої Варвари. У наших пращурів була традиція на день Варвари вдома ставити гілочку, щоб до Різдва розпустилась.
З цього дня розпочинались сильні морози: “Зима мости мостить”, “Тріщить Варюха — бережи ніс та вухо”. Люди виходили поглянути на дим із труби, щоб дізнатись про погоду: якщо дим стовпом іде — морози стоятимуть, якщо до землі прибивається — скоро відлига. Небо на Варварину ніч зоряне — на холод, сліпе — на тепло.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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