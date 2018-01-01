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Увесь день сніжитиме: погода у Луцьку на понеділок, 17 грудня

Увесь день сніжитиме: погода у Луцьку на понеділок, 17 грудня
Хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Протягом усього дня очікується сніг.

Температура повітря вдень коливатиметься від -1 градуса до -2 морозу, ввечері опуститься до -3.

Вітер - південно-східний, 2.8-1.6 метра за секунду.

Цього дня вшановується пам’ять святої Варвари. У наших пращурів була традиція на день Варвари вдома ставити гілочку, щоб до Різдва розпустилась.

З цього дня розпочинались сильні морози: “Зима мости мостить”, “Тріщить Варюха — бережи ніс та вухо”. Люди виходили поглянути на дим із труби, щоб дізнатись про погоду: якщо дим стовпом іде — морози стоятимуть, якщо до землі прибивається — скоро відлига. Небо на Варварину ніч зоряне — на холод, сліпе — на тепло.

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Теги: погода, прогноз, Луцьк
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