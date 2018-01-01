Було багато простих і зрозумілих назв: магазини у центрі Луцька 30 років тому. РЕТРОФОТО

Луцький фотографопублікував архівну світлину, на якій видно один з магазинів, які у 1985-му році були на тодішній вулиці Радянській, а тепер Лесі Українки.Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.За словами Віктора Чухрая, фото зроблене у квітні 1985-го року."Ремонтна бригада, вулиця Радянська. Хтось пам"ятає, які у нас були назви крамниць у той час? Принаймі точно багато було простих і зрозумілих як ця "Чарочна" , хоча російських теж було достатньо. Але такого засилля англійської мови не було", - зауважив він.