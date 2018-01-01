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Було багато простих і зрозумілих назв: магазини у центрі Луцька 30 років тому. РЕТРОФОТО

Було багато простих і зрозумілих назв: магазини у центрі Луцька 30 років тому. РЕТРОФОТО
Луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував архівну світлину, на якій видно один з магазинів, які у 1985-му році були на тодішній вулиці Радянській, а тепер Лесі Українки.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Віктора Чухрая, фото зроблене у квітні 1985-го року.

"Ремонтна бригада, вулиця Радянська. Хтось пам"ятає, які у нас були назви крамниць у той час? Принаймі точно багато було простих і зрозумілих як ця "Чарочна" , хоча російських теж було достатньо. Але такого засилля англійської мови не було", - зауважив він.
Було багато простих і зрозумілих назв: магазини у центрі Луцька 30 років тому. РЕТРОФОТО

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Теги: ретрофото, магазин
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