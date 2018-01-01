На трасі під Львовом зіткнулися автобус і легковик: четверо загиблих. ФОТО

На трасі Львів-Краковець, у селищі Івано-Франкове Яворівського району, в аварії загинуло четверо людей, ще двох травмовано.Трапилася ДТП 16 грудня о 03:10, повідомляють у поліції Львівської області.Уночі сталося зіткнення автобуса Неоплан міжнародного рейсу Дніпро-Згожелець (Польща), який рухався в напрямку Львова під керуванням 43-річного киянина, та автомобіля Volvo.Внаслідок аварії водій та троє пасажирів легковика загинули на місці, ще двох пасажирів Volvo – 20-річного жителя Рівненської області та 21-річного мешканця Харківщини, доставили у лікарню.У автобусі на момент аварії перебувало близько 70 пасажирів, ніхто з них не постраждав.Правоохоронці встановлюють особи усіх учасників ДТП, з’ясовують обставини автозіткнення.