На трасі під Львовом зіткнулися автобус і легковик: четверо загиблих. ФОТО
Сьогодні, 09:35
На трасі Львів-Краковець, у селищі Івано-Франкове Яворівського району, в аварії загинуло четверо людей, ще двох травмовано.
Трапилася ДТП 16 грудня о 03:10, повідомляють у поліції Львівської області.
Уночі сталося зіткнення автобуса Неоплан міжнародного рейсу Дніпро-Згожелець (Польща), який рухався в напрямку Львова під керуванням 43-річного киянина, та автомобіля Volvo.
Внаслідок аварії водій та троє пасажирів легковика загинули на місці, ще двох пасажирів Volvo – 20-річного жителя Рівненської області та 21-річного мешканця Харківщини, доставили у лікарню.
У автобусі на момент аварії перебувало близько 70 пасажирів, ніхто з них не постраждав.
Правоохоронці встановлюють особи усіх учасників ДТП, з’ясовують обставини автозіткнення.
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Трапилася ДТП 16 грудня о 03:10, повідомляють у поліції Львівської області.
Уночі сталося зіткнення автобуса Неоплан міжнародного рейсу Дніпро-Згожелець (Польща), який рухався в напрямку Львова під керуванням 43-річного киянина, та автомобіля Volvo.
Внаслідок аварії водій та троє пасажирів легковика загинули на місці, ще двох пасажирів Volvo – 20-річного жителя Рівненської області та 21-річного мешканця Харківщини, доставили у лікарню.
У автобусі на момент аварії перебувало близько 70 пасажирів, ніхто з них не постраждав.
Правоохоронці встановлюють особи усіх учасників ДТП, з’ясовують обставини автозіткнення.
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