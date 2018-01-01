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У Луцьку сьогодні перекриють проспект Соборності

У Луцьку сьогодні перекриють проспект Соборності
У Луцьку тимчасово перекриють рух проспектом Соборності.

Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.

Сьогодні, 16 грудня, у Луцьку відбудуться бігові змагання «Благодійний забіг Святих Миколаїв».

Маршрут забігу пролягатиме по правій частині проспекту Соборності від ТРЦ «ПортCity» (вул. Сухомлинського, 1) до перехрестя з проспектом Молоді (торговий центр «Гостинець», пр-т Соборності, 11л).

У зв’язку з цим з 12:30 до 16:00 години тимчасово зупинять рух транспорту за маршрутом проведення забігу.

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Теги: перекриття руху, забіг, Луцьк
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Коментарі 1
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В парку не можна було побігати? Дай проспект перекривати
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