У Луцьку сьогодні перекриють проспект Соборності
Сьогодні, 12:00
У Луцьку тимчасово перекриють рух проспектом Соборності.
Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.
Сьогодні, 16 грудня, у Луцьку відбудуться бігові змагання «Благодійний забіг Святих Миколаїв».
Маршрут забігу пролягатиме по правій частині проспекту Соборності від ТРЦ «ПортCity» (вул. Сухомлинського, 1) до перехрестя з проспектом Молоді (торговий центр «Гостинець», пр-т Соборності, 11л).
У зв’язку з цим з 12:30 до 16:00 години тимчасово зупинять рух транспорту за маршрутом проведення забігу.
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Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.
Сьогодні, 16 грудня, у Луцьку відбудуться бігові змагання «Благодійний забіг Святих Миколаїв».
Маршрут забігу пролягатиме по правій частині проспекту Соборності від ТРЦ «ПортCity» (вул. Сухомлинського, 1) до перехрестя з проспектом Молоді (торговий центр «Гостинець», пр-т Соборності, 11л).
У зв’язку з цим з 12:30 до 16:00 години тимчасово зупинять рух транспорту за маршрутом проведення забігу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
В парку не можна було побігати? Дай проспект перекривати
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