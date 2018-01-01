У Луцьку сьогодні перекриють проспект Соборності





Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Григорія Пустовіта.



Сьогодні, 16 грудня, у Луцьку відбудуться бігові змагання «Благодійний забіг Святих Миколаїв».



Маршрут забігу пролягатиме по правій частині проспекту Соборності від ТРЦ «ПортCity» (вул. Сухомлинського, 1) до перехрестя з проспектом Молоді (торговий центр «Гостинець», пр-т Соборності, 11л).



У зв’язку з цим з 12:30 до 16:00 години тимчасово зупинять рух транспорту за маршрутом проведення забігу.

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