У луцькому будинку – грибок і облуплена штукатурка
Сьогодні, 20:59
У Луцьку перший під'їзд будинку, що на проспекті Перемоги, 18, – у жахливому стані.
Про це пише лучанин Роман Чайка на веб-платформі "Відкрите місто".
За словами Романа Чайки, під'їзд знаходиться в незадовільному стані.
"Грибок, оббита штукатурка, пошкоджені металеві конструкції", - зауважив він.
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Про це пише лучанин Роман Чайка на веб-платформі "Відкрите місто".
За словами Романа Чайки, під'їзд знаходиться в незадовільному стані.
"Грибок, оббита штукатурка, пошкоджені металеві конструкції", - зауважив він.
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