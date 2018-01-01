У луцькому будинку – грибок і облуплена штукатурка





Про це пише лучанин Роман Чайка на веб-платформі "Відкрите місто".



За словами Романа Чайки, під'їзд знаходиться в незадовільному стані.



"Грибок, оббита штукатурка, пошкоджені металеві конструкції", - зауважив він.

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