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У луцькому будинку – грибок і облуплена штукатурка

У луцькому будинку – грибок і облуплена штукатурка
У Луцьку перший під'їзд будинку, що на проспекті Перемоги, 18, – у жахливому стані.

Про це пише лучанин Роман Чайка на веб-платформі "Відкрите місто".

За словами Романа Чайки, під'їзд знаходиться в незадовільному стані.

"Грибок, оббита штукатурка, пошкоджені металеві конструкції", - зауважив він.

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Теги: будинок, Луцьк
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