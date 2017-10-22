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Розпочалася перша літургія предстоятеля Православної церкви України Епіфанія. ВІДЕО

Розпочалася перша літургія предстоятеля Православної церкви України Епіфанія. ВІДЕО
У Михайлівському соборі розпочалася перша літургія предстоятеля єдиної помісної автокефальної Православної церкви України Епіфанія.

Стрім з події веде Радіо.Свобода.



Нагадаємо, 15 грудня на Об'єднавчому Соборі у Києві обрали главу єдиної помісної православної церкви в Україні. Ним став митрополит Переяславський і Білоцерківський Української православної церкви КП Епіфаній (Думенко).

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Теги: Православна церква України, Епіфаній, літургія
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