Розпочалася перша літургія предстоятеля Православної церкви України Епіфанія. ВІДЕО
Сьогодні, 10:10
У Михайлівському соборі розпочалася перша літургія предстоятеля єдиної помісної автокефальної Православної церкви України Епіфанія.
Стрім з події веде Радіо.Свобода.
Нагадаємо, 15 грудня на Об'єднавчому Соборі у Києві обрали главу єдиної помісної православної церкви в Україні. Ним став митрополит Переяславський і Білоцерківський Української православної церкви КП Епіфаній (Думенко).
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Глава єдиної помісної церкви в Україні Епіфаній виступив з першим словом. ФОТО
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Стрім з події веде Радіо.Свобода.
Нагадаємо, 15 грудня на Об'єднавчому Соборі у Києві обрали главу єдиної помісної православної церкви в Україні. Ним став митрополит Переяславський і Білоцерківський Української православної церкви КП Епіфаній (Думенко).
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Глава єдиної помісної церкви в Україні Епіфаній виступив з першим словом. ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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