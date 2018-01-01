Луцькі дороги від снігу чистять шість машин
Сьогодні, 10:20
У Луцьку дороги від снігу прибирають 6 одиниць техніки.
Про це у коментарі «Першому» розповів директор департаменту ЖКГ Юрій Крась.
За його словами, вранці виїхали 3 солерозкидачі і стільки ж машин, що посипають дороги піщано-соляною сумішшю.
Також з самого ранку розчищають тротуари. Цим займаються працівники ЖЕКів та КП «Парки та сквери Луцька».
«Вони мали вийти о шостій ранку, потім перерва – і знову до роботи. Обіцяють, що сніг буде йти до самого вечора», – сказав Крась.
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Про це у коментарі «Першому» розповів директор департаменту ЖКГ Юрій Крась.
За його словами, вранці виїхали 3 солерозкидачі і стільки ж машин, що посипають дороги піщано-соляною сумішшю.
Також з самого ранку розчищають тротуари. Цим займаються працівники ЖЕКів та КП «Парки та сквери Луцька».
«Вони мали вийти о шостій ранку, потім перерва – і знову до роботи. Обіцяють, що сніг буде йти до самого вечора», – сказав Крась.
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