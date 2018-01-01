Луцькі дороги від снігу чистять шість машин





Про це у коментарі Юрій Крась.



За його словами, вранці виїхали 3 солерозкидачі і стільки ж машин, що посипають дороги піщано-соляною сумішшю.



Також з самого ранку розчищають тротуари. Цим займаються працівники ЖЕКів та КП «Парки та сквери Луцька».



«Вони мали вийти о шостій ранку, потім перерва – і знову до роботи. Обіцяють, що сніг буде йти до самого вечора», – сказав Крась.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку дороги від снігу прибирають 6 одиниць техніки.Про це у коментарі «Першому» розповів директор департаменту ЖКГЗа його словами, вранці виїхали 3 солерозкидачі і стільки ж машин, що посипають дороги піщано-соляною сумішшю.Також з самого ранку розчищають тротуари. Цим займаються працівники ЖЕКів та КП «Парки та сквери Луцька».«Вони мали вийти о шостій ранку, потім перерва – і знову до роботи. Обіцяють, що сніг буде йти до самого вечора», – сказав Крась.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію