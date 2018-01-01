У Луцьку діти воїнів дивували своїми талантами. ФОТО





Пройшло дійство 15 грудня, пишуть



Під час заходу усі охочі змогли насолодитися виступами юних талантів, а також взяти участь у майстер-класах та виготовленні колективної інсталяції. Наприкінці заходу усі діти військових отримали подарунки від Святого Миколая.



Обласний фестиваль для творчих дітей учасників АТО «Самоцвіти» за участю військових капеланів та волонтерів пройшов у Волинському державному центрі естетичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл та технічних навчальних закладів.



Зі слів директорки центру Оксани Дідик, фестиваль «Самоцівіти» по-своєму унікальний, адже, власне, така подія в Луцьку – вперше. Проте у планах організаторів - проводити подібні заходи щороку.



«Учасники нашого фестивалю - це діти особливої категорії, адже вони - із сімей учасників АТО. Ці діти мають право на те, аби в них було велике гарне свято, де кожен із них зможе реалізувати себе», - розповіла пані Оксана.



Вона зазначила, що на рівні області проводить багато конкурсів та фестивалів різних форматів, але часто критерії відбору учасників надто складні, тож не кожен може туди пройти та показати себе. «Натомість у нас – кожна дитина переможець», - посміхається директорка центру.



До слова, учасники фестивалю показували свої здібності у таких жанрах, як театральне мистецтво, вокал, хореографія. Діти ж, у яких серце лежить до художньої творчості чи хенд-мейду, демонстрували таланти й у інших номінаціях - образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво, де показали загалу унікальні вироби з бісеру, вишиванки, картини, полотна тощо.



Також у рамках фесту відбулася благодійна акція "Подаруй дитині казку", під час якої збирали іграшки та книги, які згодом волонтери та капелани відправлять у східні регіони України тим діткам, які цього потребують.



Окрім того, гості та учасники дійства змогли помилуватися патріотичною виставкою картин «Дякую захиснику», у якій взяли участь юні художники з усієї області.



«Я щаслива, що у нас є багато творчих, талановитих дітей учасників АТО. Чудово, що є такі фестивалі, які дають можливість нашим діткам проявити себе, показати свої таланти. З власного досвіду знаю, що творчість допомагає їм подолати всі психологічні труднощі у той нелегкий момент життя, коли вони чекають, що їхні татусі повернуться, а такого не відбувається», - зазначила представник волонтерського руху «Меценати для солдата» Наталія Скиба.



Вона розповіла, що вищезгаданий волонтерський рух опікується понад 220 дітьми загиблих героїв з Волині.



Своєю чергою, присутній на святі заступник військового комісара Волинської області Ігор Підлісний подякував організаторам фестивалю за проведенням цього вкрай важливого, на його думку, заходу.



«Я переконаний, що такий захід стане підтримкою українських вояків, наших бійців на сході України, які боронять нас із вами», - наголосив Ігор Підлісний.



До слова, поки на сцені тривав концерт, діти розмальовували спеціальні пазли квітами та метеликами, не здогадуючись, для чого вони це роблять. По завершенню дійства усі частинки склали у велику інсталяцію - карту України, що є символом єднання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відбувся фестиваль для дітей, чиї батьки захищають або ж захищали цілісність держави у війні з агресором – Росією.Пройшло дійство 15 грудня, пишуть Волинські новини Під час заходу усі охочі змогли насолодитися виступами юних талантів, а також взяти участь у майстер-класах та виготовленні колективної інсталяції. Наприкінці заходу усі діти військових отримали подарунки від Святого Миколая.Обласний фестиваль для творчих дітей учасників АТО «Самоцвіти» за участю військових капеланів та волонтерів пройшов у Волинському державному центрі естетичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл та технічних навчальних закладів.Зі слів директорки центру, фестиваль «Самоцівіти» по-своєму унікальний, адже, власне, така подія в Луцьку – вперше. Проте у планах організаторів - проводити подібні заходи щороку.«Учасники нашого фестивалю - це діти особливої категорії, адже вони - із сімей учасників АТО. Ці діти мають право на те, аби в них було велике гарне свято, де кожен із них зможе реалізувати себе», - розповіла пані Оксана.Вона зазначила, що на рівні області проводить багато конкурсів та фестивалів різних форматів, але часто критерії відбору учасників надто складні, тож не кожен може туди пройти та показати себе. «Натомість у нас – кожна дитина переможець», - посміхається директорка центру.До слова, учасники фестивалю показували свої здібності у таких жанрах, як театральне мистецтво, вокал, хореографія. Діти ж, у яких серце лежить до художньої творчості чи хенд-мейду, демонстрували таланти й у інших номінаціях - образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво, де показали загалу унікальні вироби з бісеру, вишиванки, картини, полотна тощо.Також у рамках фесту відбулася благодійна акція "Подаруй дитині казку", під час якої збирали іграшки та книги, які згодом волонтери та капелани відправлять у східні регіони України тим діткам, які цього потребують.Окрім того, гості та учасники дійства змогли помилуватися патріотичною виставкою картин «Дякую захиснику», у якій взяли участь юні художники з усієї області.«Я щаслива, що у нас є багато творчих, талановитих дітей учасників АТО. Чудово, що є такі фестивалі, які дають можливість нашим діткам проявити себе, показати свої таланти. З власного досвіду знаю, що творчість допомагає їм подолати всі психологічні труднощі у той нелегкий момент життя, коли вони чекають, що їхні татусі повернуться, а такого не відбувається», - зазначила представник волонтерського руху «Меценати для солдата»Вона розповіла, що вищезгаданий волонтерський рух опікується понад 220 дітьми загиблих героїв з Волині.Своєю чергою, присутній на святі заступник військового комісара Волинської областіподякував організаторам фестивалю за проведенням цього вкрай важливого, на його думку, заходу.«Я переконаний, що такий захід стане підтримкою українських вояків, наших бійців на сході України, які боронять нас із вами», - наголосив Ігор Підлісний.До слова, поки на сцені тривав концерт, діти розмальовували спеціальні пазли квітами та метеликами, не здогадуючись, для чого вони це роблять. По завершенню дійства усі частинки склали у велику інсталяцію - карту України, що є символом єднання.

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