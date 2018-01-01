Водія, який під Луцьком на смерть збив 9-річну дитину, випустили з-під варти
Сьогодні, 10:43
68-річного волинянина, який на смерть збив 9-річну дитину під Луцьком, звільнили з-під варти відразу в залі суду.
Про це повідомляє прес-служба поліції Волинської області.
Нагадаємо, 14 грудня пообіді на автодорозі в селі Піддубці Луцького району 68-річний водій автомобіля «Volkswagen Passat», мешканець Ківерцівського району, допустив наїзд на 9-річну місцеву жительку. Внаслідок ДТП дитина померла на місці пригоди.
За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
Водія затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі головного управлянні Національної поліції в області за процесуального керівництва прокуратури області повідомили йому про підозру в інкримінованому злочині.
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Правоохоронці звернулися з клопотанням до Луцького міськрайонного суду, щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Однак, суд обрав затриманому запобіжний захід – особисте зобов’язання. Підозрюваного звільнили з-під варти відразу в залі суду.
Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до восьми років.
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Про це повідомляє прес-служба поліції Волинської області.
Нагадаємо, 14 грудня пообіді на автодорозі в селі Піддубці Луцького району 68-річний водій автомобіля «Volkswagen Passat», мешканець Ківерцівського району, допустив наїзд на 9-річну місцеву жительку. Внаслідок ДТП дитина померла на місці пригоди.
За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
Водія затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі головного управлянні Національної поліції в області за процесуального керівництва прокуратури області повідомили йому про підозру в інкримінованому злочині.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Водій, який на смерть збив дівчинку під Луцьком, був тверезий. ВІДЕО
Правоохоронці звернулися з клопотанням до Луцького міськрайонного суду, щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Однак, суд обрав затриманому запобіжний захід – особисте зобов’язання. Підозрюваного звільнили з-під варти відразу в залі суду.
Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до восьми років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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