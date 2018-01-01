Водія, який під Луцьком на смерть збив 9-річну дитину, випустили з-під варти





Про це повідомляє прес-служба поліції Волинської області.



Нагадаємо,



За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.



Водія затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Слідчі головного управлянні Національної поліції в області за процесуального керівництва прокуратури області повідомили йому про підозру в інкримінованому злочині.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Водій, який на смерть збив дівчинку під Луцьком, був тверезий. ВІДЕО



Правоохоронці звернулися з клопотанням до Луцького міськрайонного суду, щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Однак, суд обрав затриманому запобіжний захід – особисте зобов’язання. Підозрюваного звільнили з-під варти відразу в залі суду.



Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до восьми років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 68-річного волинянина, який на смерть збив 9-річну дитину під Луцьком, звільнили з-під варти відразу в залі суду.Про це повідомляє прес-служба поліції Волинської області.Нагадаємо, 14 грудня пообіді на автодорозі в селі Піддубці Луцького району 68-річний водій автомобіля «Volkswagen Passat» , мешканець Ківерцівського району, допустив наїзд на 9-річну місцеву жительку. Внаслідок ДТП дитина померла на місці пригоди.За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.Водія затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Слідчі головного управлянні Національної поліції в області за процесуального керівництва прокуратури області повідомили йому про підозру в інкримінованому злочині.Правоохоронці звернулися з клопотанням до Луцького міськрайонного суду, щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Однак, суд обрав затриманому запобіжний захід – особисте зобов’язання. Підозрюваного звільнили з-під варти відразу в залі суду.Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до восьми років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію