Головна освітянка Луцька не знає про намір зробити платним навчання для дітей з сіл. ВІДЕО

Алла Надточій сказала, що їй дивно чути позицію начальниці управління освіти Зіновії Лещенко про те, що вона не знає про проект рішення, який готувало її управління.



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Телеведуча Галина Падалко розповіла, що до начальниці управління освіти Зіновії Лещенко звернулися за коментарем щодо проекту рішення, який готувало на сесію її управління. Проект рішення, відповідно до якого батьки без луцької прописки чи ті, які не платять податки в місто, мають платити за навчання своїх дітей у школах і садочках зняли з розгляду сесії. Про це йшлося 14 грудня під час прямого ефіру ток-шоу «Протилежний погляд LIVE».



В коментарі ток-шоу освітянка сказала:



«Я такого проекту не знаю, щоби він десь побутував у міській раді. Чесно. Я не знаю, звідки до вас така інформація доходить і хто такі придумує речі. Я поки що не знаю про такий проект взагалі…».



Депутат Алла Надточій сказала, що подивована такою відповіддю, оскільки на комісії з питань освіти (членом якої є депутатка, – К.) цей проект обговорювали і розповідали, що таким чином порушується Конституція. Більшість фракцій «Батьківщина» і «УКРОПу» підтримували на комісії цей проект, а вже на сесії у них була абсолютно інша позиція, ніби такого і не було.



«Ось саме такі ігри і підказують громадам, які навколо нас, що з нами дуже важко працювати, з такими очільниками. Навіть я сиджу і не знаю, які знайти слова. Адже я була свідком та учасником тієї комісії. Не підтримувала цей дивний проект рішення, і ми говорили про те, що жодна рада в Україні не дозволить собі такого приймати, як ми», – зазначила Алла Надточій.



Вона сказала, що така позиція може свідчити про те, що в людей уже закінчились будь -які аргументи, гроші, і їм треба додаткові кошти.



Зі слів Алли Надточій, на комісії Зіновія Лещенко говорила про кошти в межах 10 мільйонів гривень, а на сесії озвучила цифру в 28 мільйонів. Алла Надточій зауважила, що за таким методом, як вони розраховували, жоден економіст не рахуватиме. Адже треба було першочергово взяти до уваги різну наповнюваність шкіл.



«Якщо брати складову "комунальні", то, не залежно скільки дітей у школах, "комуналка" платитиметься. То як можна розрахувати, що треба брати за "комуналку" з батьків? За харчування батьки платять свою частинку. Такі питання треба обговорювати з освітянськими департаментами, міністерством освіти, головами ОТГ», – сказала Алла Надточій.



Нагадаємо, проект рішення був підготований управлінням освіти та оприлюднений на сайті Луцькради на початку листопада.



Проектом пропонувалось встановити плату за надання освітніх послуг в закладах дошкільної, загальної середньої освіти комунальної форми власності для батьків, діти яких не зареєстровані в місті Луцьку.



Начальник управління освіти Зіновія Лещенко 22 листопада під час засідання комісії з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови розповіла, що цей проект рішення їм доручила підготувати міська рада. Оскільки в новому законі «Про освіту» є пункт, згідно з яким з 2019 року гроші мають «ходити за дитиною».



Також цей проект рішення розглядався й на "бюджетній" комісії.Тоді депутати не підтримали проект рішення і вирішили, що варто рекомендувати зняти цей проект рішення на сесії.



Вже на сесії Луцькради, яка відбулась 29 листопада, цей проект рішення вирішили зняти з розгляду на доопрацювання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутатсказала, що їй дивно чути позицію начальниці управління освітипро те, що вона не знає про проект рішення, який готувало її управління.Про це повідомляє Конкурент Телеведучарозповіла, що до начальниці управління освіти Зіновії Лещенко звернулися за коментарем щодо проекту рішення, який готувало на сесію її управління. Проект рішення, відповідно до якого батьки без луцької прописки чи ті, які не платять податки в місто, мають платити за навчання своїх дітей у школах і садочках зняли з розгляду сесії. Про це йшлося 14 грудня під час прямого ефіру ток-шоу «Протилежний погляд LIVE».В коментарі ток-шоу освітянка сказала:«Я такого проекту не знаю, щоби він десь побутував у міській раді. Чесно. Я не знаю, звідки до вас така інформація доходить і хто такі придумує речі. Я поки що не знаю про такий проект взагалі…».Депутат Алла Надточій сказала, що подивована такою відповіддю, оскільки на комісії з питань освіти (членом якої є депутатка, – К.) цей проект обговорювали і розповідали, що таким чином порушується Конституція. Більшість фракцій «Батьківщина» і «УКРОПу» підтримували на комісії цей проект, а вже на сесії у них була абсолютно інша позиція, ніби такого і не було.«Ось саме такі ігри і підказують громадам, які навколо нас, що з нами дуже важко працювати, з такими очільниками. Навіть я сиджу і не знаю, які знайти слова. Адже я була свідком та учасником тієї комісії. Не підтримувала цей дивний проект рішення, і ми говорили про те, що жодна рада в Україні не дозволить собі такого приймати, як ми», – зазначила Алла Надточій.Вона сказала, що така позиція може свідчити про те, що в людей уже закінчились будь -які аргументи, гроші, і їм треба додаткові кошти.Зі слів Алли Надточій, на комісії Зіновія Лещенко говорила про кошти в межах 10 мільйонів гривень, а на сесії озвучила цифру в 28 мільйонів. Алла Надточій зауважила, що за таким методом, як вони розраховували, жоден економіст не рахуватиме. Адже треба було першочергово взяти до уваги різну наповнюваність шкіл.«Якщо брати складову "комунальні", то, не залежно скільки дітей у школах, "комуналка" платитиметься. То як можна розрахувати, що треба брати за "комуналку" з батьків? За харчування батьки платять свою частинку. Такі питання треба обговорювати з освітянськими департаментами, міністерством освіти, головами ОТГ», – сказала Алла Надточій.Нагадаємо, проект рішення був підготований управлінням освіти та оприлюднений на сайті Луцькради на початку листопада.Проектом пропонувалось встановити плату за надання освітніх послуг в закладах дошкільної, загальної середньої освіти комунальної форми власності для батьків, діти яких не зареєстровані в місті Луцьку.Начальник управління освіти Зіновія Лещенко 22 листопада під час засідання комісії з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови розповіла, що цей проект рішення їм доручила підготувати міська рада. Оскільки в новому законі «Про освіту» є пункт, згідно з яким з 2019 року гроші мають «ходити за дитиною».Також цей проект рішення розглядався й на "бюджетній" комісії.Тоді депутати не підтримали проект рішення і вирішили, що варто рекомендувати зняти цей проект рішення на сесії.Вже на сесії Луцькради, яка відбулась 29 листопада, цей проект рішення вирішили зняти з розгляду на доопрацювання.

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