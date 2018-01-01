У селі на Волині горіла літня кухня. ФОТО





Про це повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області Микола Лябук, пише



У суботу, 15 грудня, близько 17:30 виникла пожежа в літній кухні в селі Підгородне.



Вогонь знизив шиферну покрівлю, меблі, побутову техніку, 1 метр квадратний перекриття, речі домашнього вжитку.



Ймовірна причина пожежі - несправність пічного опалення.



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