У селі на Волині горіла літня кухня. ФОТО
Сьогодні, 15:48
У селі Підгородне, що на Любомльщині, горіла літня кухня.
Про це повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області Микола Лябук, пише Район.Любомль.
У суботу, 15 грудня, близько 17:30 виникла пожежа в літній кухні в селі Підгородне.
Вогонь знизив шиферну покрівлю, меблі, побутову техніку, 1 метр квадратний перекриття, речі домашнього вжитку.
Ймовірна причина пожежі - несправність пічного опалення.
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Про це повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області Микола Лябук, пише Район.Любомль.
У суботу, 15 грудня, близько 17:30 виникла пожежа в літній кухні в селі Підгородне.
Вогонь знизив шиферну покрівлю, меблі, побутову техніку, 1 метр квадратний перекриття, речі домашнього вжитку.
Ймовірна причина пожежі - несправність пічного опалення.
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