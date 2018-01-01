У «Промені» знову відбудеться турнір BeyBlade. ФОТО*
Сьогодні, 16:18
Стартувала реєстрація на 2-й турнір BayBlade, від дитячого розважального комплексу «Смугастий носоріг», що проходитиме 26 грудня.
Минулий турнір зібрав велику кількість учасників, та насправді охочих виявилося ще більше, тому помічники Смугастого вирішили проводити турнір кожного місяця, аби кожен зміг відчути цей драйв та азарт від гри і зміг стати чемпіоном.
Блейдери за перше місце отримають круті набори беїв від Hasbro, а за друге – такі ж професійні арени як на турнірі.
Кожен учасник гарантовано отримає подарунки на веселі розваги і смачні призи, а ще у лотереї буде змога виграти шалені подарунки від РЦ «Промінь».
А ще кожен блейдер, який вибув, матиме можливість продовжити гру потрапивши у фінал завдяки наступній лотереї, яка дасть ще більшу надію кожному учаснику – стати чемпіоном.
Номер для реєстації: +380 (66) 755 07 57. Ціна реєстрації - 100 гривень.
Встигніть забронювати своє місце, адже воно може стати переможним!
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Минулий турнір зібрав велику кількість учасників, та насправді охочих виявилося ще більше, тому помічники Смугастого вирішили проводити турнір кожного місяця, аби кожен зміг відчути цей драйв та азарт від гри і зміг стати чемпіоном.
Блейдери за перше місце отримають круті набори беїв від Hasbro, а за друге – такі ж професійні арени як на турнірі.
Кожен учасник гарантовано отримає подарунки на веселі розваги і смачні призи, а ще у лотереї буде змога виграти шалені подарунки від РЦ «Промінь».
А ще кожен блейдер, який вибув, матиме можливість продовжити гру потрапивши у фінал завдяки наступній лотереї, яка дасть ще більшу надію кожному учаснику – стати чемпіоном.
Номер для реєстації: +380 (66) 755 07 57. Ціна реєстрації - 100 гривень.
Встигніть забронювати своє місце, адже воно може стати переможним!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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