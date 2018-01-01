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У Києві в автівці заживо згорів чоловік

У Києві в автівці заживо згорів чоловік
В ніч на 16 грудня у Києві на території Національного експоцентру України в обгорілому автомобілі "Газель" рятувальники знайшли тіло чоловіка.

Про це повідомляє ДСНС.

5 грудня о 23:43 до оперативно-координаційного центру надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Глушкова 1. Як виявилось, біля господарського павільйону зайнявся автомобіль "Газель". Пожежу ліквідували до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.

У кабіні "Газелі" знайшли обгоріле тіло чоловіка 1955 року народження.

Також внаслідок займання було пошкоджено лакофарбове покриття, внутрішню обшивку та панель приладів в автомобілі.

Наразі причину виникнення пожежі з'ясовують експерти.


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Теги: пожежа, Київ
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