У Києві в автівці заживо згорів чоловік





Про це повідомляє ДСНС.



5 грудня о 23:43 до оперативно-координаційного центру надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Глушкова 1. Як виявилось, біля господарського павільйону зайнявся автомобіль "Газель". Пожежу ліквідували до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.



У кабіні "Газелі" знайшли обгоріле тіло чоловіка 1955 року народження.



Також внаслідок займання було пошкоджено лакофарбове покриття, внутрішню обшивку та панель приладів в автомобілі.



Наразі причину виникнення пожежі з'ясовують експерти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В ніч на 16 грудня у Києві на території Національного експоцентру України в обгорілому автомобілі "Газель" рятувальники знайшли тіло чоловіка.Про це повідомляє ДСНС.5 грудня о 23:43 до оперативно-координаційного центру надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу на проспекті Глушкова 1. Як виявилось, біля господарського павільйону зайнявся автомобіль "Газель". Пожежу ліквідували до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.У кабіні "Газелі" знайшли обгоріле тіло чоловіка 1955 року народження.Також внаслідок займання було пошкоджено лакофарбове покриття, внутрішню обшивку та панель приладів в автомобілі.Наразі причину виникнення пожежі з'ясовують експерти.

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