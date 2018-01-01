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Луцьк під снігом. ФОТО

Луцьк під снігом. ФОТО
Луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував неймовірні світлини засніженого міста.

Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

Снігопад у місті стартував у ніч на 16 грудня. Вже за декілька годин Луцьк вкрив товстий шар снігу, який буквально сховав автівки.

До слова, луцькі дороги від снігу чистять лише шість машин.
Луцьк під снігом. ФОТО
Луцьк під снігом. ФОТО
Луцьк під снігом. ФОТО
Луцьк під снігом. ФОТО
Луцьк під снігом. ФОТО
Луцьк під снігом. ФОТО


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Теги: сніг, Луцьк
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