Луцьк під снігом. ФОТО





Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.



Снігопад у місті стартував у ніч на 16 грудня. Вже за декілька годин Луцьк вкрив товстий шар снігу, який буквально сховав автівки.



До слова,





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував неймовірні світлини засніженого міста.Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.Снігопад у місті стартував у ніч на 16 грудня. Вже за декілька годин Луцьк вкрив товстий шар снігу, який буквально сховав автівки.До слова, луцькі дороги від снігу чистять лише шість машин.

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