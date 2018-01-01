Луцьк під снігом. ФОТО
Сьогодні, 14:00
Луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував неймовірні світлини засніженого міста.
Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
Снігопад у місті стартував у ніч на 16 грудня. Вже за декілька годин Луцьк вкрив товстий шар снігу, який буквально сховав автівки.
До слова, луцькі дороги від снігу чистять лише шість машин.
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Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
Снігопад у місті стартував у ніч на 16 грудня. Вже за декілька годин Луцьк вкрив товстий шар снігу, який буквально сховав автівки.
До слова, луцькі дороги від снігу чистять лише шість машин.
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