Благодійний забіг Миколаїв у Луцьку: як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку відбувся благодійний забіг Миколаїв.Стартувало дійство у неділю, 16 грудня, о 13:00 біля ТРЦ "ПортCity".Спочатку учасники розім'ялися перед нелегким спортивним випробуванням. Додали складнощів учасникам і погодні умови - від ранку Луцьк засипало снігом.Кожному з учасників забігу вдали спеціальну наклейку з номером та святкові червоні шапки. Деякі з них прийшли на забіг у костюмах казкових персонажів."Хочу, щоб сьогодні переміг найшвидший і найкращий Миколай. Мені дуже приємно, що участь у цій благодійній справі взяли так багато людей", - звернулася до присутніх гендиректор ТОВ "ПортCity Груп"Із даху ТРЦ "ПортCity" спустилися казкові герої, аби передати естафету добра учасникам забігу та радо фотографувалися з охочими.Сам же забіг Миколаїв урочисто стартував о 13:30. Дорослі бігли дистанції на 2 і 7 кілометрів, а діти – 100, 200, 500 метрів.Переможці спортивного свята отримали грошові призи. Також учасники забігу взяли участь у безпрограшній лотереї, де можна було виграти, зокрема, мультиварку, фітнес трекер та навушники для бігу.Усі зібрані під час дійства кошти передадуть на потреби дітей з особливими потребами.