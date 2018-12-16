Україна отримає Томос 6 січня, – Епіфаній





Про це заявив її предстоятель, митрополит Епіфаній (Думенко) під час брифінгу після своєї першої літургії в новому статусі, яка відбулася сьогодні, 16 грудня 2018 року, в столичному Михайлівському Золотоверхому соборі, передає



Нагадаємо, 15 грудня на Об'єднавчому Соборі у Києві обрали главу єдиної помісної православної церкви в Україні. Ним став митрополит Переяславський і Білоцерківський Української православної церкви КП Епіфаній (Думенко).



"Вчора я мав розмову з його всесвятістю патріархом Варфоломієм, якому я подякував за його рішучість, за ті дії, які до цього часу він зробив задля того щоб вчорашня подія відбулася ...Усі чекають, коли ж ми отримаємо цей документ, який засвідчить, що ми є незалежною автокефальною православною церквою. І його всесвятість сказав про те, що це справді буде і саме 6 січня", - зазначив Епіфаній.



За його словами, саме цього дня на Фанарі (частина Стамбула, де розташовано Вселенську патріархію) йому, як предстоятелю, "буде вручено цей урочистий документ, який носить назву Томос".



"А у цьому проміжку часу - від нашого об'єднання до Томосу - ми й надалі будемо молитися щоб в подальшому Господь і надалі допомагав і сприяв нам, бо на Соборі було не так вже й багато представників Московського патріархату. Тобто участь в цьому Об'єднавчому соборі взяли повністю всі архієреї Київського патріархату, також всі архієреї Української автокефальної православної церкви, а також декілька архієреїв Московського патріархату. І попереду у нас ще дуже багато роботи для того щоб продовжувати єднання православних українців вже в єдиній помісній православній церкві", - наголосив очільник Православної церкви України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Об'єднана Українська православна церква отримає Томос 6 грудня 2019 року.Про це заявив її предстоятель, митрополит(Думенко) під час брифінгу після своєї першої літургії в новому статусі, яка відбулася сьогодні, 16 грудня 2018 року, в столичному Михайлівському Золотоверхому соборі, передає Еспресо.TV Нагадаємо, 15 грудня на Об'єднавчому Соборі у Києві. Ним став митрополит Переяславський і Білоцерківський Української православної церкви КП Епіфаній (Думенко)."Вчора я мав розмову з його всесвятістю патріархом, якому я подякував за його рішучість, за ті дії, які до цього часу він зробив задля того щоб вчорашня подія відбулася ...Усі чекають, коли ж ми отримаємо цей документ, який засвідчить, що ми є незалежною автокефальною православною церквою. І його всесвятість сказав про те, що це справді буде і саме 6 січня", - зазначив Епіфаній.За його словами, саме цього дня на Фанарі (частина Стамбула, де розташовано Вселенську патріархію) йому, як предстоятелю, "буде вручено цей урочистий документ, який носить назву Томос"."А у цьому проміжку часу - від нашого об'єднання до Томосу - ми й надалі будемо молитися щоб в подальшому Господь і надалі допомагав і сприяв нам, бо на Соборі було не так вже й багато представників Московського патріархату. Тобто участь в цьому Об'єднавчому соборі взяли повністю всі архієреї Київського патріархату, також всі архієреї Української автокефальної православної церкви, а також декілька архієреїв Московського патріархату. І попереду у нас ще дуже багато роботи для того щоб продовжувати єднання православних українців вже в єдиній помісній православній церкві", - наголосив очільник Православної церкви України.

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