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У волинській лікарні за добу 35 людям врятували зір. ФОТО

У волинській лікарні за добу 35 людям врятували зір. ФОТО
У Ковельському МТМО за день офтальмологи зробили 35 операцій.

Про це повідомляє медзаклад у Facebook.

35 пацієнтам, хворим на катаракту, встановили сучасні штучні кришталики.

"Заміна кришталика при катаракті - єдиний спосіб раз і назавжди повернути гідний зір", - йдеться у повідомленні.
У волинській лікарні за добу 35 людям врятували зір. ФОТО
У волинській лікарні за добу 35 людям врятували зір. ФОТО
У волинській лікарні за добу 35 людям врятували зір. ФОТО

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Теги: медицина, операція, лікарня
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