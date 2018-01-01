У волинській лікарні за добу 35 людям врятували зір. ФОТО





Про це повідомляє медзаклад у Facebook.



35 пацієнтам, хворим на катаракту, встановили сучасні штучні кришталики.



"Заміна кришталика при катаракті - єдиний спосіб раз і назавжди повернути гідний зір", - йдеться у повідомленні.



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