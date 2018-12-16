Нардеп Лапін закликав не допускати провокацій під час отримання Томосу

Ігор Лапін закликає активістів, представників громадських організацій та патріотів України підписати меморандум про боротьбу з країною-агресором і будь-якими спробами дискримінації мирного процесу об’єднання української церкви.



Про це народний депутат повідомляє на публічній сторінці в соціальній мережі Facebook, пише



«Шановні патріоти, активісти та громадяни України! Закликаю до участі в акції по НЕдопущенню провокацій та конфліктів спрямованих на розпалення міжконфесійної ворожнечі в українському суспільстві, що мають місце бути напередодні отримання українським суспільством Томоса про автокефалію української церкви. Не піддаватися до очікуваних випадів на користь розгорнутої агентури країни- агресора та інспірованих російськими спецслужбами суб’єктам що націлені на міжконфесійні конфлікти в Україні. Утриматися від самосуду, протиправних дій та публічних відповідей будь-якого характеру вищезгаданим представникам», – йдеться в дописі.



«Заради гарантій мирного процесу об’єднання, співіснування та функціонування належним чином Церков в Україні, ми як справжні патріоти України повинні відповідально дотримуватися законодавства України та всіляко допомагати правоохоронним органам, таким як МВС, СБУ та іншим у забезпеченні мирних заходів та недопущенню провокацій.Пропоную підписати даний меморандум всім організаціям, активістам та справжнім патріотам України, що бажають вживати заходи боротьби з країною-агресором і будь-якими спробами дискримінації мирного процесу об’єднання української церкви», – пише Ігор Лапін.



Меморандум та звернення також можна завантажити за посиланням та в коментарях під постом у Facebook залишити фото підписаного меморандуму: меморандум



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