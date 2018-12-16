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Нардеп Лапін закликав не допускати провокацій під час отримання Томосу

Нардеп Лапін закликав не допускати провокацій під час отримання Томосу
Народний депутат Ігор Лапін закликає активістів, представників громадських організацій та патріотів України підписати меморандум про боротьбу з країною-агресором і будь-якими спробами дискримінації мирного процесу об’єднання української церкви.

Про це народний депутат повідомляє на публічній сторінці в соціальній мережі Facebook, пише Волинське агентство розслідувань.

«Шановні патріоти, активісти та громадяни України! Закликаю до участі в акції по НЕдопущенню провокацій та конфліктів спрямованих на розпалення міжконфесійної ворожнечі в українському суспільстві, що мають місце бути напередодні отримання українським суспільством Томоса про автокефалію української церкви. Не піддаватися до очікуваних випадів на користь розгорнутої агентури країни- агресора та інспірованих російськими спецслужбами суб’єктам що націлені на міжконфесійні конфлікти в Україні. Утриматися від самосуду, протиправних дій та публічних відповідей будь-якого характеру вищезгаданим представникам», – йдеться в дописі.

«Заради гарантій мирного процесу об’єднання, співіснування та функціонування належним чином Церков в Україні, ми як справжні патріоти України повинні відповідально дотримуватися законодавства України та всіляко допомагати правоохоронним органам, таким як МВС, СБУ та іншим у забезпеченні мирних заходів та недопущенню провокацій.Пропоную підписати даний меморандум всім організаціям, активістам та справжнім патріотам України, що бажають вживати заходи боротьби з країною-агресором і будь-якими спробами дискримінації мирного процесу об’єднання української церкви», – пише Ігор Лапін.

Меморандум та звернення також можна завантажити за посиланням та в коментарях під постом у Facebook залишити фото підписаного меморандуму: меморандум https://dropmefiles.com/965906, звернення: https://dropmefiles.com/YGAeU
Нардеп Лапін закликав не допускати провокацій під час отримання Томосу
Нардеп Лапін закликав не допускати провокацій під час отримання Томосу

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Теги: Ігор Лапін, Томос
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