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Снігова негода на Волині: оперативна інформація про ситуацію на дорогах

Снігова негода на Волині: оперативна інформація про ситуацію на дорогах
На Волині станом на 16:00 16 грудня на дорогах області забезпечили проїзд у всіх напрямках.

Про це пише голова ОДА Олександр Савченко у Facebook.

Сніг та хуртовини продовжують перемітати автошляхи області, тому в області упродовж дня посилено працюють комунальні служби, дорожники та техніка.

Зокрема, за інформацією Служби автомобільних доріг області вже задіяно близько 69-ти одиниць для очистки та посипання доріг, в тому числі: 3 автогрейдери, що працюють у Горохівському та Локачинському районах та 47 одиниць піскорозкидної техніки.

Максимальний покрив снігу до 15-ти сантиметрів спостерігається у Луцькому районі.

Горохівський район:
- до 15.00 працювало 4 одиниці техніки (чистять та посипають), з них одна допомагає Луцькому району на трасі «Луцьк-Львів». З 17.00 виходять на повторне чищення доріг. Замети відсутні.


Ратнівський район:
- ДРП-13 обслуговує М-19 на відрізку 46 км від Доманове. Вночі працювали 2 КДМ та навантажувач. Мають 1 автогрейдер та МТЗ -82 з лопатою. Техніка справна та готова до роботи. Пізно ввечері вийдуть на очистку.

Старовижівський район:
- на дорогах загального користування місцевого значення працюють 2 КДМ та навантажувач. До роботи по очистці готові 2 автогрейдери та трактор Т-150.

Рожищенський район:
- з третьої години ранку Рожищенським райавтодором забезпечено посипання доріг району. Дві одиниці техніки в першій половині дня забезпечували очищення доріг державного значення. Після завершення хуртовини, але не пізніше 15.00 год. 17.12.2018 вся техніка буде задіяна для розчищення доріг району. Електропостачання здійснюється безперебійно.

Старовижівський район:
- Дороги посипані. О 4 ранку 17 грудня 2018 року розпочнеться розчистка.

Ковельський район:
- Станом на 16-ту годину територіальні та регіональна дороги посипані. Проїзд автотранспорту задовільний, переметів немає.

Іваничівський район:
- Сьогодні з 5.00 години на території Іваничівського району працювало 4 одиниці техніки. Розчищені та оброблені посипочним матеріалом дороги територіального значення. Планується повторна очистка та посипання доріг. Електропостачання здійснюється безперебійно.

Турійський район:
- Чистити сільські дороги вийшли два грейдери ТзОВ Аміла. Територіальні дороги місцевого значення посипані солево-пісчаною сумішшю, в ночі приступлять до їх очистки. Місцями починають утворюватися перемети. Роботи виконує Ковельська дільниця облавтодору. Траса Ковель-Володимир-Волинський обслуговує ШРБУ-63 м. Ковель. Дорога посипана, але ще неочищена.

Ківерцівьский район:
- Траса R-14 Луцьк-Маневичі розчищається упродовж дня. Працює 4 одиниці техніки філії «Луцька ДЕД». Заметів нема. Ківерцівська дорожня дільниця Рожищенського автодору обслуговує дороги державного і місцевого значення. Працює на даний час 4 одиниці техніки.

Снігопади продовжуватимуться до вівторка 18-го грудня 2018 року, тож волинян просять утримуватись від далеких поїздок.

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Теги: дороги, сніг, Волинь
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Коментарі 1
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Це просто жах!! Нічого абсолютно не чиститься!!! Таке відчуття що про Луцьк забули! Всім байдуже на безпеку пересування!!!!
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