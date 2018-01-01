Лукашенко провів таємну нараду через можливу агресію Росії

Олександр Лукашенко провів нараду з вищим білоруським керівництвом щодо російського тиску. Про це повідомило видання



На нараді розглядалися дії Білорусі в умовах тиску з боку Росії.



"Була велика нарада у президента. На ній домовилися до кінця стояти за незалежність. Всі підтримали це", – повідомило джерело.



Зазначається, що в уряді деякі люди висловили думки, що на податковий тиск потрібно відповідати Москві реформами.



Також на нараді держпосадовцям доручили пильніше стежити за інформаційним полем.



Як повідомлялося, раніше Петро Порошенко відмовився від пропозиції Лукашенка щодо контролю російсько-українського кордону і проведення виборів на Донбасі.

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