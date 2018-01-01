«Питання про платне навчання дітей не з Луцька піднімається тільки перед виборами», – Олена Твердохліб





Про це в коментарі Олена Твердохліб.



Нагадаємо: депутати Луцькради винесли проект рішення про плату за навчання для дітей, чиї батьки не зареєстровані в Луцьку чи не сплачують податки до міського бюджету.



Зі слів Олени Твердохліб, наразі немає офіційного звернення від керівників міста щодо отримання такої інформації. Востаннє такі запити були два роки тому, за часів Миколи Романюка.



"Було офіційне звернення щодо дітей із нашої громади, які відвідують луцькі садочки. Ми збирали офіційну інформацію і з'ясували, що батьки дітей, які ходять в садочки в Луцьку, теж працюють в Луцьку. На сьогодні в нас немає ніяких офіційних звернень щодо навчання дітей з нашої громади в місті Луцьку. Я усе це дізнаюся з інтернету і від журналістів", – зазначила голова ОТГ.



Олена Твердохліб зауважила, що рішення про платне навчання для дітей не з Луцька є порушенням Конституції України і порушенням закону "Про освіту".



"Якщо воно буде прийняте на рівні міської ради, то, я думаю, колеги по сусідніх ОТГ мене підтримають і ми будемо звертатися до суду щодо скасування цього рішення. Попередньо я вже говорила із Заборолівським сільським головою, з Боратинським також ми спілкувалися, і колеги підтримують моє рішення", – додала вона.



Проте, на думку Олени Твердохліб, Луцькрада не буде приймати таке рішення.



"Пройдуть місцеві вибори в тих громадах, які не захотіли приєднатися до Луцька, і більше це питання не буде підніматися. Чому я так говорю? Тому що я пережила вже двоє виборів: одні – сільського голови, потім – ОТГ... Це є відкритий тиск, і всі це розуміють. Завжди піднімаються ціі питання саме перед виборами. Як тільки вибори в тих громадах, починається маршрутки, діти в школах, не знаю, що там ще вигадають – в басейни заборонять ходити... Мені здається, що це робить не все керівництво Луцька, а окремі люди, яким щось не подобається в тому, як ті громади себе поводять, як вони розвиваються", – розповіла Олена Твердохліб.



Також голова Княгининівської ОТГ додала, що рано чи пізно приміські громади все одно приєднають до Луцька.



"Кожна громада має свій бюджет. На апарат громади йде дуже багато грошей. Сьогодні тільки в нас на апарат громади йде до трьох мільйонів. Якби не було цих адміністративних центрів навколо Луцька, ці кошти не йшли б на персонал, який обслуговує сільську раду, а можна було б зробити дві дороги. Але люди не вірять в керівництво міста і не хочуть того об'єднання, тому що бачать, що порядок є тільки в центрі, і то не завжди й кругом. Господаря немає... Кожен хоче бути якимось керівником, але не у всіх воно виходить. Як багато керівників, толку не буде однозначно", – зазначила вона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька міська рада не робила жодних офіційних звернень до прилеглих громад щодо навчання дітей у школах міста.Про це в коментарі ІА "Конкурент" розповіла голова Княгининівської ОТГНагадаємо: депутати Луцькради винесли проект рішення прочи не сплачують податки до міського бюджету.Зі слів Олени Твердохліб, наразі немає офіційного звернення від керівників міста щодо отримання такої інформації. Востаннє такі запити були два роки тому, за часів"Було офіційне звернення щодо дітей із нашої громади, які відвідують луцькі садочки. Ми збирали офіційну інформацію і з'ясували, що батьки дітей, які ходять в садочки в Луцьку, теж працюють в Луцьку. На сьогодні в нас немає ніяких офіційних звернень щодо навчання дітей з нашої громади в місті Луцьку. Я усе це дізнаюся з інтернету і від журналістів", – зазначила голова ОТГ.Олена Твердохліб зауважила, що рішення про платне навчання для дітей не з Луцька є порушенням Конституції України і порушенням закону "Про освіту"."Якщо воно буде прийняте на рівні міської ради, то, я думаю, колеги по сусідніх ОТГ мене підтримають і ми будемо звертатися до суду щодо скасування цього рішення. Попередньо я вже говорила із Заборолівським сільським головою, з Боратинським також ми спілкувалися, і колеги підтримують моє рішення", – додала вона.Проте, на думку Олени Твердохліб, Луцькрада не буде приймати таке рішення."Пройдуть місцеві вибори в тих громадах, які не захотіли приєднатися до Луцька, і більше це питання не буде підніматися. Чому я так говорю? Тому що я пережила вже двоє виборів: одні – сільського голови, потім – ОТГ... Це є відкритий тиск, і всі це розуміють. Завжди піднімаються ціі питання саме перед виборами. Як тільки вибори в тих громадах, починається маршрутки, діти в школах, не знаю, що там ще вигадають – в басейни заборонять ходити... Мені здається, що це робить не все керівництво Луцька, а окремі люди, яким щось не подобається в тому, як ті громади себе поводять, як вони розвиваються", – розповіла Олена Твердохліб.Також голова Княгининівської ОТГ додала, що рано чи пізно приміські громади все одно приєднають до Луцька."Кожна громада має свій бюджет. На апарат громади йде дуже багато грошей. Сьогодні тільки в нас на апарат громади йде до трьох мільйонів. Якби не було цих адміністративних центрів навколо Луцька, ці кошти не йшли б на персонал, який обслуговує сільську раду, а можна було б зробити дві дороги. Але люди не вірять в керівництво міста і не хочуть того об'єднання, тому що бачать, що порядок є тільки в центрі, і то не завжди й кругом. Господаря немає... Кожен хоче бути якимось керівником, але не у всіх воно виходить. Як багато керівників, толку не буде однозначно", – зазначила вона.

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