17 грудня на Волині: гортаючи календар

17 грудня день народження святкує журналіст(на фото).Також особисте свято сьогодні у керівника служби маркетингу «Модерн-Експо», письменниката заслуженого журналістаТакож сьогодні народилася журналісткаЗа православним календарем 17 грудня іменини відзначають ті, кого назвали Варвара, Іван, Уляна, Анфіса.вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.Сьогодні в Україні відзначається День працівника державної виконавчої служби.Цього дня у 1921 році померла польська письменниця, уродженка села Підгайці, що на Волині.17 грудня народився заслужений працівник культури України, волинянин(1951-2001 роки).17 грудня 2010 року звання почесного лучанина присвоїли Степану Бандері.17 грудня 2010 року - Російський культурний центр у Луцьку назвали на честь Віктора Чорномирдіна.