17 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
17 грудня день народження святкує журналіст Ольга Корольова (на фото).
Також особисте свято сьогодні у керівника служби маркетингу «Модерн-Експо» Миколи Жичука, письменника Сергія Цюриця та заслуженого журналіста Зиновія Жижари.
Також сьогодні народилася журналістка Інна Літвінчук.
За православним календарем 17 грудня іменини відзначають ті, кого назвали Варвара, Іван, Уляна, Анфіса.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.
Сьогодні в Україні відзначається День працівника державної виконавчої служби.
Цього дня у 1921 році померла польська письменниця Габріела Запольська, уродженка села Підгайці, що на Волині.
17 грудня народився заслужений працівник культури України, волинянин Микола Приймак (1951-2001 роки).
17 грудня 2010 року звання почесного лучанина присвоїли Степану Бандері.
17 грудня 2010 року - Російський культурний центр у Луцьку назвали на честь Віктора Чорномирдіна.
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Також особисте свято сьогодні у керівника служби маркетингу «Модерн-Експо» Миколи Жичука, письменника Сергія Цюриця та заслуженого журналіста Зиновія Жижари.
Також сьогодні народилася журналістка Інна Літвінчук.
За православним календарем 17 грудня іменини відзначають ті, кого назвали Варвара, Іван, Уляна, Анфіса.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.
Сьогодні в Україні відзначається День працівника державної виконавчої служби.
Цього дня у 1921 році померла польська письменниця Габріела Запольська, уродженка села Підгайці, що на Волині.
17 грудня народився заслужений працівник культури України, волинянин Микола Приймак (1951-2001 роки).
17 грудня 2010 року звання почесного лучанина присвоїли Степану Бандері.
17 грудня 2010 року - Російський культурний центр у Луцьку назвали на честь Віктора Чорномирдіна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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