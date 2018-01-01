На будівлі храму на Волині встановили пам'ятний знак загиблому Герою. ФОТО

Василю Мойсею.



Як повідомляє власкор Роман Мойсей.



Освяченню меморіальної дошки передувала святкова літургія на честь храмового свята, яке місцева громада відзначатиме завтра, 17 грудня.



Окрім місцевих парафіян, у ній узяли участь побратими Василя Мойсея зі «Свободи» – перший заступник голови Волинської обласної ради Олександр Пирожик, депутат обласної ради Сергій Сівак, депутати Луцької міської та Ківерцівської районної рад Микола Романюк та Анатолій Пушкін, інші побратими загиблого майданівця.



Настоятель храму у сусідньому селі Прилуцьке отець Василь відзначив, що меморіальна дошка Василю Мойсею на фасаді місцевого храму з'явилася не тому, що тут служить Богу його рідний брат, а тому, що Василь Мойсей – не тільки жертводавець цього храму, а й справжній Герой, який приніс себе у жертву заради гідного майбутнього України.



По тому українські священики здійснили хресний хід навколо храму та освятили пам'ятну дошку Герою України Василю Мойсею. Отець Роман Мойсей подякував усім присутнім за пам'ять про своїх Героїв.



Нагадаємо, що Герой Майдану, член Ківерцівської районної організації ВО «Свобода» Василь Мойсей загинув від кулі снайпера під час кульмінаційних подій Революції гідності 20 лютого 2014 року. Похований у місті Луцьку на Меморіалі пам'яті.



10 років тому в селі Небіжка розпочалося будівництво українського храму, тож цими днями місцева релігійна громада відзначає своє десятиріччя. Наразі будівництво верхнього храму в Небіжці ще триває.

















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Напередодні свята великомучениці Варвари у селі Небіжка Ківерцівського району Волині відкрили меморіальну дошку жертводавцю місцевого храму, Герою України, свободівцюЯк повідомляє власкор «ВолиньUA» , пам'ятну дошку встановили на будівлі місцевого храму великомучениці Варвари, настоятелем якого є брат загиблого Героя Небесної сотні Василя Мойсея отецьОсвяченню меморіальної дошки передувала святкова літургія на честь храмового свята, яке місцева громада відзначатиме завтра, 17 грудня.Окрім місцевих парафіян, у ній узяли участь побратими Василя Мойсея зі «Свободи» – перший заступник голови Волинської обласної ради, депутат обласної ради, депутати Луцької міської та Ківерцівської районної радта, інші побратими загиблого майданівця.Настоятель храму у сусідньому селі Прилуцьке отецьвідзначив, що меморіальна дошка Василю Мойсею на фасаді місцевого храму з'явилася не тому, що тут служить Богу його рідний брат, а тому, що Василь Мойсей – не тільки жертводавець цього храму, а й справжній Герой, який приніс себе у жертву заради гідного майбутнього України.По тому українські священики здійснили хресний хід навколо храму та освятили пам'ятну дошку Герою України Василю Мойсею. Отець Роман Мойсей подякував усім присутнім за пам'ять про своїх Героїв.Нагадаємо, що Герой Майдану, член Ківерцівської районної організації ВО «Свобода» Василь Мойсей загинув від кулі снайпера під час кульмінаційних подій Революції гідності 20 лютого 2014 року. Похований у місті Луцьку на Меморіалі пам'яті.10 років тому в селі Небіжка розпочалося будівництво українського храму, тож цими днями місцева релігійна громада відзначає своє десятиріччя. Наразі будівництво верхнього храму в Небіжці ще триває.

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