Волиняни поскаржилися в поліцію на п'яного водія. ФОТО

У місті на Волині патрульні спіймали п'яного водія.Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волинської області.Незважаючи на складні погодні умови, є водії, які їздять за кермом в стані сп’яніння. Уже надвечір ковельські патрульні отримали повідомлення, що водій "ВАЗ" порушує правила дорожнього руху і, можливо, перебуває в алкогольному сп’янінні.Патрульні виявили та зупинили автомобіль на вулиці Луцькій, в Ковелі. Однак чоловік відмовився проходити перевірку, тож на нього по відмові склали відповідний протокол.