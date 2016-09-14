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Волиняни поскаржилися в поліцію на п'яного водія. ФОТО

Волиняни поскаржилися в поліцію на п'яного водія. ФОТО
У місті на Волині патрульні спіймали п'яного водія.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волинської області.

Незважаючи на складні погодні умови, є водії, які їздять за кермом в стані сп’яніння. Уже надвечір ковельські патрульні отримали повідомлення, що водій "ВАЗ" порушує правила дорожнього руху і, можливо, перебуває в алкогольному сп’янінні.

Патрульні виявили та зупинили автомобіль на вулиці Луцькій, в Ковелі. Однак чоловік відмовився проходити перевірку, тож на нього по відмові склали відповідний протокол.
Волиняни поскаржилися в поліцію на п'яного водія. ФОТО

Волиняни поскаржилися в поліцію на п'яного водія. ФОТО



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Теги: поліція, п'яний, водій
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