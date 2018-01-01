На Волині розшукують психічно хворого молодика, який може бути небезпечним. ФОТО
Сьогодні, 02:44
На Волині мешканка Червонограда розшукує сина.
До редакції ВолиньUA звернувся Назар Лемех, який повідомив, що зниклий хлопець Юрій пішов із дому 12 листопада і станом на зараз його місцезнаходження невідоме.
Мама зниклого прохає про допомогу! Можливо комусь відомо, де зараз перебуває Юрій або має будь-яку інформацію стосовно її сина. Повідомте, будь ласка.
Юрію - 23 роки. Психічно хворий, може бути небезпечний. Ходить то вперед, то взад. Може виходити на дорогу, де їздять машини. На момент зникнення був одягнений у чорну куртку, сіру кофту, голубі джинси, темно-сині кросівки. Волосся темне, очі голубі, неголений (на даний момент може мати інший одяг).
Контактний номер телефону мами Світлани: 0935643382.
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До редакції ВолиньUA звернувся Назар Лемех, який повідомив, що зниклий хлопець Юрій пішов із дому 12 листопада і станом на зараз його місцезнаходження невідоме.
Мама зниклого прохає про допомогу! Можливо комусь відомо, де зараз перебуває Юрій або має будь-яку інформацію стосовно її сина. Повідомте, будь ласка.
Юрію - 23 роки. Психічно хворий, може бути небезпечний. Ходить то вперед, то взад. Може виходити на дорогу, де їздять машини. На момент зникнення був одягнений у чорну куртку, сіру кофту, голубі джинси, темно-сині кросівки. Волосся темне, очі голубі, неголений (на даний момент може мати інший одяг).
Контактний номер телефону мами Світлани: 0935643382.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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