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На Волині розшукують психічно хворого молодика, який може бути небезпечним. ФОТО

На Волині розшукують психічно хворого молодика, який може бути небезпечним. ФОТО
На Волині мешканка Червонограда розшукує сина.

До редакції ВолиньUA звернувся Назар Лемех, який повідомив, що зниклий хлопець Юрій пішов із дому 12 листопада і станом на зараз його місцезнаходження невідоме.

Мама зниклого прохає про допомогу! Можливо комусь відомо, де зараз перебуває Юрій або має будь-яку інформацію стосовно її сина. Повідомте, будь ласка.

Юрію - 23 роки. Психічно хворий, може бути небезпечний. Ходить то вперед, то взад. Може виходити на дорогу, де їздять машини. На момент зникнення був одягнений у чорну куртку, сіру кофту, голубі джинси, темно-сині кросівки. Волосся темне, очі голубі, неголений (на даний момент може мати інший одяг).

Контактний номер телефону мами Світлани: 0935643382.
На Волині розшукують психічно хворого молодика, який може бути небезпечним. ФОТО

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Теги: розшук, психічно хворий
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