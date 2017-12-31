У Луцькраді пообіцяли, що комунальники розчищатимуть дороги всю ніч





Наразі до прибирання залучені сто людей, – повідомляє



"На значні опади у Луцьку ми очікували, працівники комунальних служб чергували вже близько двох тижнів. Із початком опадів очисні машини одразу виїхали на автошляхи міста. Робота комунальників триватиме усю ніч, аби до ранку автошляхи та тротуари були максимально прибрані», – розповів перший заступник міського голови Григорій Недопад.



«На жаль, при сильних снігопадах робота не настільки помітна, однак при відсутності снігоочисної техніки та при настільки потужних опадах ситуація могла б бути дійсно критичною", – додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 20 одиниць техніки прибирають луцькі вулиці від снігу. У мерії обіцяють, що комунальники працюватимуть всю ніч.Наразі до прибирання залучені сто людей, – повідомляє ІА Волинські новини "На значні опади у Луцьку ми очікували, працівники комунальних служб чергували вже близько двох тижнів. Із початком опадів очисні машини одразу виїхали на автошляхи міста. Робота комунальників триватиме усю ніч, аби до ранку автошляхи та тротуари були максимально прибрані», – розповів перший заступник міського голови«На жаль, при сильних снігопадах робота не настільки помітна, однак при відсутності снігоочисної техніки та при настільки потужних опадах ситуація могла б бути дійсно критичною", – додав він.

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