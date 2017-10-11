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На Волині з літаків розкидатимуть вакцину від сказу

На Волині з літаків розкидатимуть вакцину від сказу
Через погіршення ситуації щодо сказу в другій половині грудня на Волині буде проводитись акція з вакцинації тварин.

Про це повідомляють на сторінці Ковелької районної державної адміністрації у "Фейсбуці".

Складна епізоотична ситуація щодо сказу в Україні вимагає радикальних заходів, серед яких одне з основних місць посідає пероральна імунізація диких м'ясоїдних.

Вакцинуватимуть диких тварин за допомогою літаків шляхом розкидання їстівних бринетів розміром 3х3х2 сантиметри вагою 30 грамів, коричневого кольору з різким запахом рибного борошна.

Вакцина, яка використовується для імунізації безпечна для інших тварин та людей.

Ковельське міськрайонне управління Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області звертається з проханням до жителів району: якщо знайшли брикет-приманку, не беріть його до рук, не прикидайте листям, нехай він залишається на своєму місці. Батьків та педагогів просять повідомити про це дітей.

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Теги: сказ, вакцинація, літак
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