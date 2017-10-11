На Волині з літаків розкидатимуть вакцину від сказу

Через погіршення ситуації щодо сказу в другій половині грудня на Волині буде проводитись акція з вакцинації тварин.Про це повідомляють на сторінці Ковелької районної державної адміністрації у "Фейсбуці".Складна епізоотична ситуація щодо сказу в Україні вимагає радикальних заходів, серед яких одне з основних місць посідає пероральна імунізація диких м'ясоїдних.Вакцинуватимуть диких тварин за допомогою літаків шляхом розкидання їстівних бринетів розміром 3х3х2 сантиметри вагою 30 грамів, коричневого кольору з різким запахом рибного борошна.Вакцина, яка використовується для імунізації безпечна для інших тварин та людей.Ковельське міськрайонне управління Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області звертається з проханням до жителів району: якщо знайшли брикет-приманку, не беріть його до рук, не прикидайте листям, нехай він залишається на своєму місці. Батьків та педагогів просять повідомити про це дітей.