На Волині з літаків розкидатимуть вакцину від сказу
Сьогодні, 05:08
Через погіршення ситуації щодо сказу в другій половині грудня на Волині буде проводитись акція з вакцинації тварин.
Про це повідомляють на сторінці Ковелької районної державної адміністрації у "Фейсбуці".
Складна епізоотична ситуація щодо сказу в Україні вимагає радикальних заходів, серед яких одне з основних місць посідає пероральна імунізація диких м'ясоїдних.
Вакцинуватимуть диких тварин за допомогою літаків шляхом розкидання їстівних бринетів розміром 3х3х2 сантиметри вагою 30 грамів, коричневого кольору з різким запахом рибного борошна.
Вакцина, яка використовується для імунізації безпечна для інших тварин та людей.
Ковельське міськрайонне управління Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області звертається з проханням до жителів району: якщо знайшли брикет-приманку, не беріть його до рук, не прикидайте листям, нехай він залишається на своєму місці. Батьків та педагогів просять повідомити про це дітей.
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Про це повідомляють на сторінці Ковелької районної державної адміністрації у "Фейсбуці".
Складна епізоотична ситуація щодо сказу в Україні вимагає радикальних заходів, серед яких одне з основних місць посідає пероральна імунізація диких м'ясоїдних.
Вакцинуватимуть диких тварин за допомогою літаків шляхом розкидання їстівних бринетів розміром 3х3х2 сантиметри вагою 30 грамів, коричневого кольору з різким запахом рибного борошна.
Вакцина, яка використовується для імунізації безпечна для інших тварин та людей.
Ковельське міськрайонне управління Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області звертається з проханням до жителів району: якщо знайшли брикет-приманку, не беріть його до рук, не прикидайте листям, нехай він залишається на своєму місці. Батьків та педагогів просять повідомити про це дітей.
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