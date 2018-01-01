Автор креативної зупинки волинського санаторію ремонтуватиме пірс на озері Пісочне. ФОТО

Сергія Нехіна – це цілий світ красивих, надійних і високохудожніх речей з металу.



Ворота, гойдалки, підставки під вазони, ліхтарі, альтанки, квіткові композиції, підсвічники – те, що виготовляє Сергій Сергійович, не виробляється масовим тиражем, а є ексклюзивом.



Безмежну фантазію, майстерність, винахідливість, відмінне володіння технологією кування, прекрасне знання особливостей і можливостей металу фахівець на повну проявляє в санаторії «Лісова пісня», де працює за контрактом ковалем – пише газета



Для пана Сергія ковальство є улюбленою справою. Не маючи спеціальної освіти, серйозно почав займатися виготовленням виробів із металу в 2010 році, тоді ж почав дивувати своїх клієнтів гарними, надійними та унікальними речами. Те, що вміє і чим приємно дивує замовників, 52-річний Сергій Нехін навчився робити в …місцях позбавлення волі. «Непросте в мене було життя, зате я не вживаю алкоголю і роблю те, що люблю і до чого маю хист», – розповідає майстер.



Сергій Сергійович народився в селі Перешпа, і лише два роки тому переїхав до Гаївки, погодившись на запрошення Руслани Дибель, директорки санаторію «Лісова пісня», та її заступника Петра Ткачука попрацювати для здравниці.



«Приїхав, щоб зробити альтанку, і відтоді залишився, бо в санаторії виявилося багато роботи для коваля» – розповідає Сергій Сергійович.



З тих пір на території з’явилися добротні лавочки, ковані з візерунками перила, смітники, ексклюзивна дошка для оголошень, гойдалка, сонячні клумби, квіткові композиції з металу, ліхтарі, в приміщеннях корпусів – підставки для вазонів, диванчики з кованою основою. Також височіє кількаметрова Ейфелева вежа, але вона ще не дороблена. Гордістю майстра є відреставрована ним автобусна зупинка, де з’явився старовинний пліт, соняшник, колесо від воза, гламурний рожево-золотий павук, лавочки. Відпочивальники в захваті від цього місця, де можна не тільки чекати автобуса, а й релаксувати, насолоджуючись спогляданням деталей композиції. Зупинка ще не завершена, незабаром її прикрашатимуть квіти, метелики і виноградна лоза.



Часто для своїх шедеврів Сергій Нехін використовує металолом. Стара труба, бочка чи навіть пральна машина – все згодиться для роботи. В золотих руках майстра непотрібна іржава річ трансформується у витвір мистецтва. Коли керівництво санаторію попросило поремонтувати перила в корпусі, Сергій Сергійович викинув усі старі матеріали і створив величні геометричні візерунки. Залишилися листки металу – майстер перетворив їх на вазу з квітами, які радуватимуть око людей протягом десятків років. Безліч милих металевих дрібничок Сергій Нехін подарував жінкам – працівницям санаторію.



Коли працював на себе, то приймав від клієнтів досить складні замовлення: мереживні ворота і хвіртки, багатофункціональні мангали, ліжка, столи тощо.



«Для мене в моїй роботі немає нічого неможливого і такого, що я не міг би створити з металу, при цьому готових «стандартних» елементів я не використовую», – наголошує майстер.



Сергій робить унікальні речі і завжди працює на совість. В роботі він одночасно є ковалем, дизайнером і художником, хоча без помічників навіть такому майстру, як він, обійтися важко.



Нещодавно отримав нове замовлення від керівництва здравниці – поремонтувати пірс на озері Пісочне. Це місце є одне з улюблених для жителів Гаївки, відпочивальників і гостей, тому і ремонт буде креативним – зауважив Сергій Нехін. Всіх секретів майбутнього проекту майстер не розкриває, каже лише, що на пірсі буде обладнане місце для проведення урочистих весільних церемоній.



У наш час високих технологій важко придумати що-небудь більш гарне і надійне, ніж ковані вироби ручної роботи. Ексклюзивні речі майстра з Гаївки, що мають не лише практичну, але і художню цінність, направду вражають. А головне - мають всі шанси стати неповторною родзинкою волинської здравниці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковані вироби мешканця села Гаївка– це цілий світ красивих, надійних і високохудожніх речей з металу.Ворота, гойдалки, підставки під вазони, ліхтарі, альтанки, квіткові композиції, підсвічники – те, що виготовляє Сергій Сергійович, не виробляється масовим тиражем, а є ексклюзивом.Безмежну фантазію, майстерність, винахідливість, відмінне володіння технологією кування, прекрасне знання особливостей і можливостей металу фахівець на повну проявляє в санаторії «Лісова пісня», де працює за контрактом ковалем – пише газета Район.Шацьк з посиланням на «Новий погляд+».Для пана Сергія ковальство є улюбленою справою. Не маючи спеціальної освіти, серйозно почав займатися виготовленням виробів із металу в 2010 році, тоді ж почав дивувати своїх клієнтів гарними, надійними та унікальними речами. Те, що вміє і чим приємно дивує замовників, 52-річний Сергій Нехін навчився робити в …місцях позбавлення волі. «Непросте в мене було життя, зате я не вживаю алкоголю і роблю те, що люблю і до чого маю хист», – розповідає майстер.Сергій Сергійович народився в селі Перешпа, і лише два роки тому переїхав до Гаївки, погодившись на запрошення, директорки санаторію «Лісова пісня», та її заступникапопрацювати для здравниці.«Приїхав, щоб зробити альтанку, і відтоді залишився, бо в санаторії виявилося багато роботи для коваля» – розповідає Сергій Сергійович.З тих пір на території з’явилися добротні лавочки, ковані з візерунками перила, смітники, ексклюзивна дошка для оголошень, гойдалка, сонячні клумби, квіткові композиції з металу, ліхтарі, в приміщеннях корпусів – підставки для вазонів, диванчики з кованою основою. Також височіє кількаметрова Ейфелева вежа, але вона ще не дороблена. Гордістю майстра є відреставрована ним автобусна зупинка, де з’явився старовинний пліт, соняшник, колесо від воза, гламурний рожево-золотий павук, лавочки. Відпочивальники в захваті від цього місця, де можна не тільки чекати автобуса, а й релаксувати, насолоджуючись спогляданням деталей композиції. Зупинка ще не завершена, незабаром її прикрашатимуть квіти, метелики і виноградна лоза.Часто для своїх шедеврів Сергій Нехін використовує металолом. Стара труба, бочка чи навіть пральна машина – все згодиться для роботи. В золотих руках майстра непотрібна іржава річ трансформується у витвір мистецтва. Коли керівництво санаторію попросило поремонтувати перила в корпусі, Сергій Сергійович викинув усі старі матеріали і створив величні геометричні візерунки. Залишилися листки металу – майстер перетворив їх на вазу з квітами, які радуватимуть око людей протягом десятків років. Безліч милих металевих дрібничок Сергій Нехін подарував жінкам – працівницям санаторію.Коли працював на себе, то приймав від клієнтів досить складні замовлення: мереживні ворота і хвіртки, багатофункціональні мангали, ліжка, столи тощо.«Для мене в моїй роботі немає нічого неможливого і такого, що я не міг би створити з металу, при цьому готових «стандартних» елементів я не використовую», – наголошує майстер.Сергій робить унікальні речі і завжди працює на совість. В роботі він одночасно є ковалем, дизайнером і художником, хоча без помічників навіть такому майстру, як він, обійтися важко.Нещодавно отримав нове замовлення від керівництва здравниці – поремонтувати пірс на озері Пісочне. Це місце є одне з улюблених для жителів Гаївки, відпочивальників і гостей, тому і ремонт буде креативним – зауважив Сергій Нехін. Всіх секретів майбутнього проекту майстер не розкриває, каже лише, що на пірсі буде обладнане місце для проведення урочистих весільних церемоній.У наш час високих технологій важко придумати що-небудь більш гарне і надійне, ніж ковані вироби ручної роботи. Ексклюзивні речі майстра з Гаївки, що мають не лише практичну, але і художню цінність, направду вражають. А головне - мають всі шанси стати неповторною родзинкою волинської здравниці.

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