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Опублікували мапу нелегальних автозаправок в Україні

Опублікували мапу нелегальних автозаправок в Україні
Спільний проект Нафтогазової Асоціації України та Державної фіскальної служби Perevirazs створив інтерактивну мапу нелегальних АЗС в Україні.

Про це повідомляється на сайті Perevirazs.info, – передає НВ Бізнес.

Наразі карта інформує про 797 нелегальних об’єктів з продажу пального. Дані про такі місця були отримані від громадян, які стурбовані розташуванням сумнівних АЗС, а також від ініціативних груп, до яких входять фахівці з досвідом роботи в роздрібній мережі заправок.

В НАУ повідомили, що в Україні нелегально працює понад 1500 заправок. Обсяг реалізації палива через такі заправки в 2018 році перевищує 1,2 млн тонн пального.

“Прогнозні втрати державного і місцевих бюджетів у 2018 році складуть близько 10 млрд грн. За оцінками експертів, сукупний прибуток нелегальних заправок в рік становить близько 80 млн доларів США”, – повідомляє Асоціація.

Кожен користувач може повідомляти про місця розташування нелегальних АЗС та позначити їх на карті. Мапа доступна за посиланням.
Опублікували мапу нелегальних автозаправок в Україні

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Теги: мапа, автозаправка
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