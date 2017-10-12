Опублікували мапу нелегальних автозаправок в Україні





Про це повідомляється на сайті



Наразі карта інформує про 797 нелегальних об’єктів з продажу пального. Дані про такі місця були отримані від громадян, які стурбовані розташуванням сумнівних АЗС, а також від ініціативних груп, до яких входять фахівці з досвідом роботи в роздрібній мережі заправок.



В НАУ повідомили, що в Україні нелегально працює понад 1500 заправок. Обсяг реалізації палива через такі заправки в 2018 році перевищує 1,2 млн тонн пального.



“Прогнозні втрати державного і місцевих бюджетів у 2018 році складуть близько 10 млрд грн. За оцінками експертів, сукупний прибуток нелегальних заправок в рік становить близько 80 млн доларів США”, – повідомляє Асоціація.



Кожен користувач може повідомляти про місця розташування нелегальних АЗС та позначити їх на карті. Мапа доступна за



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Спільний проект Нафтогазової Асоціації України та Державної фіскальної служби Perevirazs створив інтерактивну мапу нелегальних АЗС в Україні.Про це повідомляється на сайті Perevirazs.info , – передає НВ Бізнес Наразі карта інформує про 797 нелегальних об’єктів з продажу пального. Дані про такі місця були отримані від громадян, які стурбовані розташуванням сумнівних АЗС, а також від ініціативних груп, до яких входять фахівці з досвідом роботи в роздрібній мережі заправок.В НАУ повідомили, що в Україні нелегально працює понад 1500 заправок. Обсяг реалізації палива через такі заправки в 2018 році перевищує 1,2 млн тонн пального.“Прогнозні втрати державного і місцевих бюджетів у 2018 році складуть близько 10 млрд грн. За оцінками експертів, сукупний прибуток нелегальних заправок в рік становить близько 80 млн доларів США”, – повідомляє Асоціація.Кожен користувач може повідомляти про місця розташування нелегальних АЗС та позначити їх на карті. Мапа доступна за посиланням

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